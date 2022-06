In Berlin ist am Mittwochvormittag unweit des Breitscheidplatzes ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren und anschließend in das Schaufenster einer Parfümerie. Mehrere Menschen wurden verletzt, eine Person starb. Die Hintergründe sind noch unklar.

Nach Angaben eines Polizeisprechers von Mittwochmittag gibt es mehr als ein Dutzend Verletzte, darunter mehrere Schwerverletzte. Der Fahrzeugführer ist demnach um 10.30 Uhr in Höhe der Rankestraße, wo der Kurfürstendamm in die Tauentzienstraße übergeht, auf eine Personengruppe auf dem Bürgersteig gefahren, dann wieder auf die Fahrbahn der Tauentzienstraße und dann auf der Höhe Marburger Straße erneut auf den Bürgersteig und ein Schaufenster, wo er dann zum Stehen kam.

Bilder vom Unfallort zeigen den Renault-Kleinwagen in der zerstörten Scheibe eine Douglas-Filiale gegenüber dem Europa-Center.

Feuerwehr und Polizei sind mit einem größeren Aufgebot vor Ort, die Polizei rückte mit 130 Kräften an. Auf dem Mittelstreifen der Tauentzienstraße landete ein Rettungshubschrauber.

Mehrere Personen wurden bei dem Vorfall in der City West verletzt, ein Mensch starb. Foto: Odd ANDERSEN / AFP

Laut Polizei handelt es ich bei dem Autofahrer um einen Mann. „Wir wissen noch nicht, ob es sich um eine Vorsatztat oder um einen Verkehrsunfall handelte“, sagte ein Polizeisprecher. „Wir haben den Fahrzeugführer festgehalten und klären den Sachverhalt auf.“ Nach Tagesspiegel-Informationen handelt es sich bei dem Fahrer um einen 60-Jährigen.

Der britisch-amerikanische Schauspieler John Barrowman wurde Zeuge des Geschehens. Er sei während des Vorfalls in einem Geschäft gewesen. „Es ist wirklich ziemlich schlimm“, berichtete er in einem Video, das er am Vormittag bei Twitter teilte. Eine Leiche liege auf der Straße, viele Leute seien verletzt, würden hinken.

Barrowman zufolge kam der Wagen aus westlicher Richtung über den Kurfürstendamm und fuhr in Höhe des Gedächtniskirche auf den Gehweg, zurück auf die Straße, wo er einen Fußgänger anfuhr, und dann wieder am Übergang zur Tauentzienstraße auf den Gehweg. Dort sei er in die Passanten gefahren, an einem Café vorbei und in die Douglas-Filiale gekracht.

Innensenatorin Iris Spranger teilte am Mittwoch auf Twitter mit: "Ich bin schockiert über den Vorfall in Charlottenburg. Ich bin in der Lagezentrale und informiere mich laufend. Meine Gedanken und mein tiefes Mitgefühl sind bei allen Betroffenen." (Tsp,dpa)