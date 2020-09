Am Mittwoch hat der Aufsichtsrat des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB), der mit Vertretern Berlins, Brandenburgs und den Städten und Kommunen besetzt ist, über eine Anhebung der Tarife im Nahverkehr ab Januar 2021 entschieden.

Nach Informationen des RBB steigen die Fahrpreise im gesamten Tarifgebiet im Schnitt um 1,9 Prozent. Betroffen von den Erhöhungen sind wie erwartet vor allem Einzelfahrscheine und Tageskarten. So steigt das Einzelticket Berlin AB um 10 Cent auf 3 Euro und die Tageskarte um 20 Cent auf 8,80 Euro. Sie wird dafür künftig volle 24 Stunden gelten und nicht wie bisher nur bis drei Uhr nachts.

Vor allem die vielen kleinen Busbetriebe in Brandenburg sind hart von der Coronakrise getroffen worden und forderten eine Anhebung. Diskutiert wurde zuletzt, ob eher die Preise für Einzelfahrscheine steigen oder die Preise der Zeitkarten. Der SPD-Verkehrsexperte Harald Moritz hatte am Vormittag gesagt, dass unabhängig von der Entscheidung des VBB der bislang geltende Mechanismus für Erhöhungen "auf den Prüfstand" gehöre.

Bislang werden die Preise nach einem Indexverfahren allgemeiner Kostensteigerungen "angepasst", "darüber müssen wir sprechen", sagte Moritz dem Tagesspiegel. Die aktuelle Erhöhung erfolgte wieder nach dem Index.

In den vergangenen Jahren waren mehrfach die Tarife für Zeitkarten erhöht worden, weil dies sichere Einnahmen verspricht – damit wurden aber ausgerechnet die Stammkunden bestraft. Zuletzt waren die Tarife zum 1. Januar 2020 erhöht worden. Bislang tragen Länder und Kommunen die Kosten. In Berlin wird auch über andere Modelle diskutiert, zum Beispiel über eine Umlage für Touristen oder alle Einwohner.

Im Verkehrsverbund sind aktuell 38 öffentliche und private Verkehrsunternehmen in der Region, darunter auch die BVG und die S-Bahn Berlin.

Linke in Berlin und Brandenburg fordert Verzicht auf Tariferhöhung

Die Linke in beiden Bundesländern forderte einen Verzicht auf eine Tariferhöhung. In Brandenburg stellte die Partei den Antrag, dass die Landesregierung als Mitgesellschafter im Aufsichtsrat einer Fahrpreiserhöhung nicht zustimmen solle. Nach Informationen der Linkspartei plane der VBB zum 1. Januar eine Anhebung der Fahrpreise in Höhe von 2 bis 2,4 Prozent, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion, Christian Görke, bereits in der vergangenen Woche. Die Vertreter der rot-schwarz-grünen Koalition sprachen sich einhellig gegen einen Verzicht auf eine Tariferhöhung aus.

Durch die Coronakrise habe der VBB derzeit nur 50 bis 60 Prozent der Fahrgäste des Vorjahreszeitraums, sagte Görke. Diese Einnahmenausfälle würden dem Unternehmen aber vollständig vom Bund ersetzt.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der VBB müsse nun den Kunden Anreize geben, statt die Fahrpreise zu erhöhen, meinte Görke. Die Einnahmen aus der gesenkten Mehrwertsteuer seien jedoch nicht an die Kunden weitergegeben worden. Außerdem gebe es auch keine Kulanzregelung für die Kunden, die ihre Zeitkarten in den ersten Wochen der massiven Einschränkungen nicht nutzen konnten, weil Verbindungen gestrichen wurden.

Die geplanten Mehreinnahmen für den Nahverkehr in Brandenburg in Höhe von vier bis sechs Millionen Euro durch eine Tariferhöhung sollten aus dem Landeshaushalt gezahlt werden, meinte Görke. "Das sind Peanuts im Vergleich zu den sonstigen Corona-Kosten", meinte er.

Auch der Berliner Landesverband der Linkspartei hat via Twitter eine Tariferhöhung abgelehnt. "Fahrpreiserhöhungen haben wir gemeinsam als Rot-Rot-Grün ausgeschlossen, bis ein neues Preismodell da ist. Das ist mit uns nicht zu machen", schrieb der stellvertretende Landesvorsitzende Tobias Schulze in einem Tweet - die Landesvorsitzende Katina Schubert verbreitete diesen Tweet weiter.

Mehr zum Thema Folge der Coronakrise Ticketpreise für Bus und Bahn in Berlin könnten steigen

Die SPD hatte kürzlich die Idee eines neuen Tickets präsentiert, nämlich eine Karte für 10 bis 12 Tage. Mit diesem neuen Angebot sollen die Kunden gehalten werden, die bislang eine Monatskarte haben, dieses aber wegen Homeoffice oder Kurzarbeit nicht mehr ausnutzen. (mit dpa)