Aktivisten rechnen mit Räumung am Großen Stern



Die Aktivisten, die noch auf dem Großen Stern campen, machen bereiten sich auf eine Räumung durch die Polizei vor. Sie bilden Sitzblockaden an den Zufahrten zum Kreisverkehr. In einem internen Infochannel bittet Extinction Rebellion seine Aktivisten aus der ganzen Stadt sich an der Siegessäule zu sammeln. Die Stimmung ist gut - es wird viel gesungen.



Nur sehr langsam kommen immer mehr Polizeiwägen und auch von Kleingruppen von Aktivisten an.



Von der Polizei heißt es allerdings, man sei mit den Demonstranten im Gespräch. Eine Räumung sei in absehbarer Zeit nicht geplant.





Bild: Leonard Scharfenberg