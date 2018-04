Kein Roboter Übrigens: Wer bei Bombenentschärfung an einen kleinen ferngesteuerten Roboter denkt, liegt zwar generell nicht daneben. Allerdings hat dieser Roboter - laut Polizeisprecher Winfrid Wenzel heißt er "Theodor" - mit Weltkriegsbomben nichts zu tun. Theodor entschärft "selbst gebaute Bomben von Straftätern - diese verkabelten Vorsatzbomben", erklärt Wenzel.

Bei Blindgängern wie dem, der in wenigen Augenblicken entschärft werden soll, wird hingegen mit Wasserstrahl-Power gearbeitet. "Der Wasserstrahl ist so gezielt und stark, dass er den Zünder von der Bombe trennt." Dabei sind die Entschärfer ganz nah dran: in 20 bis 100 Metern Entfernung.