Partnerstadt in Israel Berliner Bezirk Pankow ruft zu Spenden für die Menschen in Ashkelon auf

Der Freundeskreis Berlin Pankow-Ashkelon ruft gemeinsam mit dem Bezirksamt Pankow zu Spenden für die Menschen im israelischen Ashkelon auf. Ashkelon ist die Partnerstadt von Pankow und liegt an der israelischen Mittelmeerküste, etwa zehn Kilometer entfernt von der Grenze zum Gaza-Streifen. Und damit in jenem Gebiet, das die palästinensische Terror-Organisation Hamas mit ihrem Angriff attackiert hatte.

Seit dem 7. Oktober, seit dem Beginn des Terror-Angriffs, in dessen Folgen mehrere tausende Menschen gestorben sind, wurden unzählige Raketen auf die Stadt abgefeuert. Obwohl es keine klaren Angaben über die Zahl der Opfer in der Stadt gibt, steht auf jeden Fall fest, dass mehrere Wohnhäuser schwer beschädigt oder zerstört worden sind.

Benötigt wird Geld für vor allem Matratzen und Kinderspielzeug

Benötigt wird Geld für Matratzen und Kinderspielzeug für die Familien in den Schutzbunkern sowie Schutzwesten, Helme und Generatoren. Um die betroffenen Menschen schnell unterstützen zu können, wurde ein Spendenkonto eingerichtet: Bezirkskasse Pankow, IBAN DE06 1005 0000 4163 6100 01, Verwendungszweck: 2333001452603.

Spendenbescheinigungen sind möglich. Die Überweisung einer Spende berechtigt nicht zu einer Gegenleistung. Um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln, stehen Verein und Bezirksamt im Austausch mit der Kommunalverwaltung von Ashkelon.

Auch eine Pankower Jugendgruppe war in Ashkelon

In Ashkelon war auch eine Jugend-Austauschgruppe aus Pankow, als die Hamas ihren Terrorangriff führte. Im Moment ist unklar, ob die Gruppe, die in der Zwischenzeit nach Athen in Sicherheit gebracht worden war, schon wieder in Berlin ist. Verbindliche Aussagen dazu fehlen im Moment. Die Gruppe, die aus zwölf Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren besteht, war am Dienstag aus Israel ausgeflogen worden. Veranstalter der Reise ist der Sportjugendclub Prenzlauer Berg. Getragen wird der Austausch vom Freundeskreis Pankow-Ashkelon.

Der Verein engagiert sich seit 1994 im Austausch zwischen Ashkelon und Pankow. Vor einigen Wochen hatten Jugendliche aus der israelischen Stadt Pankow besucht. Am Pankower Rathaus wurden die Flaggen von Israel und Ashkelon mit Trauerflor gehisst.