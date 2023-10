Auf Austauschreise in Ashkelon Berliner Jugendgruppe von Hamas-Angriff in Israel betroffen

Eine Berliner Jugendgruppe ist unmittelbar vom Angriff der Hamas auf Israel betroffen. Sie befindet sich derzeit auf einer Austauschreise in der Stadt Ashkelon, die nur zehn Kilometer vom Gazastreifen entfernt ist und am Samstag eines der Ziele der Raketenangriffe wurde.

Die Jugendlichen aus dem Bezirk Pankow sollen „zurzeit“ in Sicherheit sein. Das teilte der Freundeskreis Pankow-Ashkelon am Samstagnachmittag mit. Er pflegt die Beziehungen zur 140.000-Einwohner-Stadt am Mittelmeer, zu der Pankow seit 1994 eine Städtepartnerschaft unterhält. Die Reise war vom Sportjugendclub Prenzlauer Berg organisiert worden.

„Noch vor wenigen Wochen haben wir im Rahmen des Austauschprogramms eine Delegation israelischer Jugendlicher in Pankow begrüßt und mit ihnen gemeinsam den Shabbat gefeiert“, schrieb der Ashkelon-Freundeskreis in seiner Mitteilung. „Wir hoffen auf ein möglichst schnelles Zurückdrängen der Hamas aus Israel und eine sichere und schnelle Wiederkehr der Pankower Jugendlichen.“

Ashkelon war am Samstag wie zahlreiche andere Orte von hunderten Raketen aus dem Gazastreifen beschossen worden. Schon wegen der schieren Menge konnte das israelische Abwehrsystem „Iron Dome“ nicht alle Raketen abfangen. Bilder aus Ashkelon zeigten beschädigte Häuser und brennende Autos. Sicherheitskräfte riegelten Straßen ab, weil auch Hamas-Kämpfer auf israelisches Staatsgebiet eingedrungen waren.

„Als Freundeskreis der Städtepartnerschaft Pankow-Ashkelon sind wir den Menschen dort ganz besonders verbunden“, schrieb die Berliner Initiative in ihrer Stellungnahme vom Samstag. „Wir verurteilen den grausamen kriegerischen Angriff der islamistischen Terrororganisation Hamas und stehen in Solidarität und tiefer Verbundenheit mit den Menschen in Israel.“

Der Freundeskreis forderte die Bundesregierung auf, „sich schnell und entschieden gegen den terroristischen Angriff der Hamas einzusetzen und fest an der Seite der Menschen in Israel zu stehen“.