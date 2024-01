Polizei geht von Raubmord aus 61-Jähriger stirbt nach Angriff in Berlin-Schöneberg

Nach dem tödlichen Angriff auf einen 61-Jährigen in Berlin-Schöneberg geht die Polizei von einem Raubmord aus. Es gebe bislang keine Anhaltspunkte für eine Vorbeziehung zwischen Opfer und Täter, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

Der 61-jährige Mann war am Dienstagmorgen in Berlin-Schöneberg von einem Angreifer auf einem Gehweg so schwer verletzt worden, dass er starb. Laut Staatsanwaltschaft habe ein Zeuge geschildert, der bislang unbekannte Angreifer habe dem am Boden liegenden Verletzten das Portemonnaie gestohlen. Zuvor habe der Täter auf das Opfer eingeschlagen.

Der Angreifer flüchtete und ist bislang nicht gefasst. Nach Angaben des Sprechers der Staatsanwaltschaft hatte der Zeuge den Vorfall in der Rembrandtstraße vom Rad aus beobachtet und per Notruf Hilfe gerufen.