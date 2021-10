Einsatzkräfte der Polizei führen seit Mittwochmorgen eine Durchsuchung in dem teilbesetzten Haus in der Rigaer Straße 94 in Berlin-Friedrichshain durch. Das teilte die Polizei gegen 7.30 Uhr auf Twitter mit.

"Aktuell wird durch unsere Einsatzkräfte ein richterlich angeordneter Durchsuchungsbeschluss in der Rigaer Str. 94 vollstreckt", schrieb die Behörde. "Wir bitten alle Bewohnerinnen und Bewohner: Verhalten Sie sich ruhig, bleiben Sie in Ihren Wohnungen und folgen Sie den Anweisungen unserer Kollegen."

Wie die Polizei mitteilte, sind seit 6 Uhr mehr als 300 Beamte in die Rigaer Straße angerückt. Ab 7 Uhr haben die Einsatzkräfte das Haus betreten, auch über die Fenster, und haben mit Hilfe der technischen Einsatzeinheit auch die Tür des Hauses geöffnet.

Die Beamten befinden sich im gesamten Haus und überprüfen nun die Personalien der Bewohner. Bislang hat es laut Polizei keine Widerstandshandlungen gegeben.

Der Hintergrund des Einsatzes: Der Eigentümer hat bei der Berliner Polizei beantragt, dass zum Schutz seiner privaten Rechte die Personalien der Bewohner im Haus festgestellt werden sollen. Die Polizei bestätigte entsprechende Informationen des Tagesspiegels.

Dies ist nach Paragraf 1, Absatz 4, des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes möglich. Darin heißt es: "Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nach diesem Gesetz nur dann, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert würde."

Daraufhin hat die Polizei beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss beantragt. Das Gericht hat diesen erlassen, damit die Polizei an die Personalien der Bewohner kommt, sodass der Eigentümer des Hauses seine privaten Rechte durchsetzen kann.