In der Nacht zu Mittwoch kam es gegen Mitternacht offenbar zu einer Auseinandersetzung auf dem Gleis der U-Bahnlinie 8 am Bahnhof Kottbusser Tor. Dabei soll ein Mann einen weiteren vor einen einfahrenden Zug gestoßen haben, teilt eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage mit. Dieser wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Rettungskräfte versuchten, den Mann zu reanimieren, hatten jedoch keinen Erfolg.

Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Informationen zum Hergang und zum Opfer sind bislang nicht bekannt.

Frau 2016 in Berlin vor U-Bahn geschubst

Erst im Juli gab es einen schrecklichen Vorfall am Bahnhof in Frankfurt: Ein Mann stieß einen Jungen und seine Mutter vor einen einfahrenden ICE. Die Frau konnte sich retten, das Kind starb. Es gab keine Verbindung zwischen Täter und Opfern.

In Berlin gab es zuletzt im Januar 2016 einen Fall, bei dem ein Mensch vor eine einfahrende U-Bahn geschubst wurde. Die 19 Jahre alte Amanda K. wartete am Ernst-Reuter-Platz auf den Zug, als ein psychisch kranker Mann, Hamin E., sie auf die Gleise stieß. Der Zugführer leitete noch eine Notbremsung ein, konnte aber nicht mehr anhalten. Die Junge frau war sofort tot. Sie und Hamin E. kannten sich nicht.

Der Täter gestand vor Gericht – rechtlich war es Mord. Allerdings wurde Hamin E. für schuldunfähig befunden und in einer Psychiatrie unter gebracht. Vor Gericht hatte er ausgesagt, dass er sich von der jungen Frau verfolgt gefühlt habe.