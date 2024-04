Polizei stellt Dashcam sicher Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Berlin-Wedding

Bei einem Unfall an der Seestraße in Berlin-Wedding sind in der Nacht zu Samstag drei Menschen leicht verletzt worden. Das bestätigte eine Sprecherin der Berliner Polizei am Samstag. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Gegen 2.30 Uhr soll den Angaben zufolge ein Hyundai des Fahrdienstleisters Uber an der Ecke Dohnagestell/Seestraße mit einem Mercedes zusammengestoßen sein. Dabei sollen zwei Fahrgäste sowie der Uber-Fahrer leichte Verletzungen erlitten haben.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Autos meterweit geschleudert und krachten gegen zwei Ampeln. Beide Anlagen waren nach Polizeiangaben nicht mehr funktionsfähig und mussten abgebaut werden. Auch ein Verkehrszeichen wurde zerstört. Die Polizei stellte eine sogenannte Dashcam sicher. Solche Auto-Kameras werden in Fahrzeugen installiert, um etwa Unfälle aufzuzeichnen.

Die Straße blieb bis in den Morgen zwischen Dohnagestell/Seestraße und Dohnagestell/Transvaalstraße einseitig gesperrt. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt.