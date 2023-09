Polizei und Feuerwehr im Großeinsatz Gastherme in Berlin-Charlottenburg explodiert

In einem Wohnhaus in Charlottenburg ist es am Mittwochabend zu einer Explosion gekommen. Wie der Lagedienst der Polizei dem Tagesspiegel mitteilte, soll im zweiten Stock des Gebäudes in der Kantstraße, Ecke Leibnizstraße, eine Gastherme in die Luft gegangen sein.

Polizei und Feuerwehr haben das Gebiet abgesperrt. Über Verletzte und Schäden konnte die Polizei noch keine Angaben machen. (Tsp)