„Pressezensur, Zwangsarbeit, Diskriminierung“ Amnesty protestiert in Berlin gegen Fußball-WM in Katar

Mit einer Kunstaktion am Brandenburger Tor hat Amnesty International knapp einen Monat vor Beginn der Fußball-WM auf Menschenrechtsverletzungen in Katar hingewiesen. Zugleich forderte die Organisation den Weltverband FIFA auf, Verantwortung zu übernehmen und sich für Entschädigungen einzusetzen.

Die Teilnehmer:innen des Protests spannten eine Wäscheleine auf und hängten daran T-Shirts mit Begriffen wie Pressezensur, Zwangsarbeit, Diskriminierung, Gewerkschaftsverbot und Justizwillkür. Katar ist vom 20. November bis 18. Dezember Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft.

Das reiche Emirat wird immer wieder wegen systematischer Menschenrechtsverstöße und der Ausbeutung von Migrant:innen kritisiert. Nach Angaben von Amnesty leben und arbeiten rund zwei Millionen sogenannte „Gastarbeiter:innen“ in Katar, Hunderttausende von ihnen sind an WM-Projekten beteiligt. Die Regierung weist die Vorwürfe zurück und führt Reformen zu Gunsten der Arbeiter:innen an.

Nach dem Willen von Amnesty soll sich die FIFA für einen Entschädigungsmechanismus einsetzen. Unter dem Motto „Fußball ja. Ausbeutung nein“ sollen Zahlungen von mindestens 440 Millionen US-Dollar bereitgestellt werden.

