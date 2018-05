Was die Floßdemonstranten auf die Spree treibt

"Wir sind ein Zusammenschluss von Flößen, die sich zusammengetan hat, um gegen die AfD Flagge zu zeigen", sagt Paul Welch Guerra bei der Abfahrt an der Oberbaumbrücke . Vermutlich werden sich dem guten halben Dutzend noch weitere Boote anschließen. Am ARD-Hauptstadtstudio wollen sie am Mittag die AfD-Anhänger erwarten. "Wir sehen in der Zukunftsvision nur die dunkle Vergangenheit dieses Landes", sagt Welch Guerra über seine politischen Kontrahenten. Es ge he den Floßbesitzern aber nicht nur darum, gegen die AfD mobil zu machen, vielmehr möchten sie auch ihren Lebens- und Zukunftsentwurf zeigen: ein solidarisches Miteinander von Menschen, egal welchen Geschlechts, welcher Herkunft und welcher Religion.