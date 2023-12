Pupsende Dinos, kuschelnde Hamster Ein Podcast für wissbegierige Kinder

Mit Hörspielen für Kinder ist es ja so eine Sache: Die meisten sind eher krawallig, mit quietschigen Stimmen, nerviger Musik und actionlastigen Storys. Eltern gehen diese Stücke schnell auf die Nerven. Pädagogisch wertvoll sind Kinderhörspiele auch selten, oft geht es um reine Unterhaltung.

Ganz anders ist der Podcast „Süßes oder Saurier“, den das Naturkundemuseum Berlin seit 2020 herausgibt. Inzwischen umfasst er bereits fünf Staffeln mit insgesamt 56 Folgen. Moderatorin Jule Kaden erforscht darin gemeinsam mit dem fiktiven Schweinchen Sparky die Natur- und Tierwelt unseres Planeten. Oft geht es um lustige Fragen und kuriose Geschichten. Waren Dinosaurier wirklich grün? Haben Hamster Lust, zu kuscheln? Und warum kommt aus Vulkanen eigentlich Rauch?

Anspielungen für Erwachsene

Kinder werden beim Zuhören gut unterhalten und lernen gleichzeitig eine Menge. Das gilt auch für mithörende Eltern. Für die gibt es nämlich ab und zu lustige kleine Anspielungen, die nur Insider verstehen. So bezieht sich der Titel der Folge über Schmetterlinge etwa auf den Song „Schmetterling“ einer Bremer Punkband. Zeilen daraus werden in der Folge zitiert – nur ohne die Schimpfwörter.

Die Macher des Podcasts beziehen ihre kleinen Zuhörer immer wieder mit ein. Kinder können Fragen per E-Mail oder Sprachnachricht schicken, die dann in einer der nächsten Folgen beantwortet werden. In der aktuellen Folge gehen Jule und Sparky mit Unterstützung der Paläontologin Daniela Schwarz der Frage eines sechsjährigen Hörers nach: Er wollte wissen, wie Dinosaurier beim Pupsen ausgesehen haben.

Gratis auf allen Podcast-Portalen

Der Podcast ist für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren geeignet. Er erscheint alle 14 Tage und läuft auf Spotify, Apple Music, Deezer und vielen weiteren Podcast-Portalen.

Das Naturkundemuseum Berlin bietet übrigens auch ein Pendant für erwachsene Naturfans an: Im preisgekrönten Podcast „Beats and Bones“ erklären Fachleute Objekte aus der Sammlung des Naturkundemuseums und beantworten Fragen, etwa zur Entstehung der Erde und zur Vielfalt der Natur. Sie erklären den erwachsenen Zuhörern Phänomene wie Wasserknappheit, den Klimawandel oder das weltweite Insektensterben. Auch dieser Podcast läuft auf allen bekannten Plattformen.