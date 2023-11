Räumung des Lichtenberger Trailerparks Berliner Bezirksbürgermeister wirft Polizei vor, Hilfe zu verweigern

Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Schaefer (CDU) wirft der Polizei vor, die beantragte Amtshilfe für die weiterhin geplante Räumung des illegalen Trailerparks in Karlshorst zu verweigern. Er habe Innensenatorin Iris Spranger (SPD) angeschrieben und um eine Erklärung gebeten, sagte Schaefer dem Tagesspiegel.

Im Raum steht der Verdacht der politischen Einflussnahme auf die Polizei. Dabei soll auch der freigestellte Baustadtrat Kevin Hönicke (SPD) eine Rolle spielen. Immerhin hat sich sogar Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) eingeschaltet und Schaefer geschrieben.

„Die Gründe, warum uns die Polizei nicht unterstützt, kenne ich nicht. Ich bedauere das sehr“, sagte Schaefer dem RBB. „Es ist zum Wohl der Menschen, wenn wir dort aktiv werden. Ich kann aber auch meine Kolleginnen und Kollegen nicht ohne Polizeischutz diese Aktion vornehmen lassen.“ Deshalb will er jetzt von Spranger wissen, warum die Polizei den Einsatz ablehnt. „Ich habe natürlich jetzt auch meine Fragen an den Senat. Die werde ich auch stellen, warum wir diese polizeiliche Unterstützung nicht bekommen.“

Der Bezirk hatte für Dienstag Amtshilfe durch die Polizei beantragt. Bereits am Montag ab 13 Uhr sollen Bewohner per Bus abgeholt und in eine Obdachlosenunterkunft in der Paul-Gesche-Straße gebracht werden. Rund 40 Bewohner hätten sich bereit erklärt, dieses Angebot anzunehmen. Für Paare gäbe es dort Zwei-, für Singles Einbettzimmer.

Am Dienstag dann soll der Trailerpark geräumt werden, sofern sich der Betreiber oder bisherige Bewohner weigern. Dafür hatte das Bezirksamt die Polizei um Unterstützung gebeten. Bislang müsse der Bezirk davon ausgehen, dass die Polizei bei dem Einsatz ist, hieß es.

Schrittweise Räumung eröffnet mehr Möglichkeiten

Denn einen offiziellen Bescheid hat die Polizei dem Bezirk noch nicht zugestellt. Darin müsste die Polizei erklären, ob sie dem Ersuchen nachkommt oder ablehnt. Bei einer Ablehnung habe die Polizei zu begründen, warum sie keine Amtshilfe leistet, etwa wegen rechtlicher Bedenken. Hinzu kommt: Auch der Bezirk Treptow-Köpenick lässt einen illegalen Trailerpark desselben Betreibers räumen und hat bislang keine Absage der Polizei bekommen.

Das Bezirksamt hatte angeordnet, dass die Bewohner das Areal bis Mitternacht verlassen müssen. Schäfer geht davon aus, dass noch bis zu 70 Menschen in Containern und Wohnwagen in dem Trailerpark leben – ohne Strom, Heizung und Wasser. Auch die Müllabfuhr wurde eingestellt, die Abwassergrube nicht mehr geleert. Der Betreiber hatte illegal Strom angezapft, deshalb wurde der Anschlusse gekappt. Die hygienischen Verhältnisse auf dem Areal sind desolat und menschenunwürdig, auch der Brandschutz ist nicht gewährleistet.

Sozialsenatorin Kiziltepe appellierte in ihrem Schreiben an Schaefer, den Leerzug des Trailerparks nur schrittweise vorzunehmen. Viele Bewohner seien in Sorge, nach der Räumung des Grundstücks ohne Bleibe dazustehen. Mit einer schrittweisen Räumung könnten den Menschen passgenaue Angebote gemacht werden.

Dabei gehe es auch darum, wohnungslose Menschen mit Haustieren unterzubringen. Es müsse vermieden werden, dass Bewohnerinnen und Bewohner in der Kältehilfe landeten, die bereits sehr stark ausgelastet sei. Tatsächlich können Bewohner mit Tieren nicht in der Obdachlosenunterkunft unterkommen. Schaefer sucht seit Tagen nach Unterkünften, die auch Menschen mit Tieren unterbringen.

Auch der freigestellte Baustadtrat Hönicke hatte sich zuletzt immer in den sozialen Medien zu der Räumung geäußert und auf seine Genossen im Senat verwiesen. Hönicke war bislang als Bezirksstadtrat für den Trailerpark zuständig und plante eine Räumung bis 2024. Das Vorgehen des Bezirksbürgermeisters stellt er nun infrage. Auch eine Mehrheit der Bezirksverordnetenversammlung sprach sich gegen die Räumung aus, das Bezirksamt ist daran aber nicht gebunden.