Regierender Bürgermeister weiter skeptisch Kai Wegner nimmt Expertenbericht zur Vergesellschaftung in Berlin entgegen

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner sieht die Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen nach wie vor kritisch. Er wolle das in aller Deutlichkeit sagen, dass er bei dem Thema skeptisch gewesen sei. „Ich bin es immer noch“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch bei der Übergabe des Abschlussberichts der vom Senat eingesetzten Expertenkommission zur Vergesellschaftung. Er halte sie weiterhin für den falschen Weg. „Wir werden jetzt in die Prüfung für ein Vergesellschaftungsrahmengesetz gehen.“

Weiter sagte er: „Was nicht passieren darf, ist, dass wir den Neubaumotor abwürgen. Das heißt, wir brauchen auch Rechtssicherheit für Bauunternehmen und die Wohnungswirtschaft, damit wir es endlich schaffen, den Wohnungsmangel in unserer Stadt zu beseitigen.“

Nun sei die Politik am Zug, sagte die Kommissionsvorsitzende Herta Däubler-Gmelin (SPD) bei der Übergabe des Berichts. „Es war nicht unsere Aufgabe, eine politische Bewertung vorzunehmen.“ Es sei auch nicht die Aufgabe gewesen, mögliche Folgerungen zu ziehen oder zu prognostizieren. „Dieses alles ist Sache der Beteiligten und selbstverständlich des Berliner Senats“, sagte die frühere Bundesjustizministerin.

„Wir haben uns auf die schwierigen und verfassungsrechtlichen Fragen beschränkt und hoffen, dass wir dazu eine Reihe von Empfehlungen geben konnten.“ Der Bericht sei gut 150 Seiten dick. „So viele Seiten hätte es nicht gelohnt, vollzuschreiben, wenn es nicht um sehr wichtige Fragen gehen würde“, sagte Däubler-Gmelin.

Wie bereits berichtet, halten die 13 Kommissionsmitglieder es für rechtlich zulässig, dass das Land Berlin große Wohnungsunternehmen vergesellschaftet. Es ist Konsens in der Kommission, dass sich der Vergesellschaftungsartikel 15 des Grundgesetzes auf „die anvisierten Immobilien“ beziehen lässt, „sofern die gemeinnützige Bewirtschaftung für die Zukunft gesetzlich gesichert ist“, heißt es in dem Papier. Es wäre ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik. Bisher wurde der Artikel 15 im Grundgesetz noch nie angewandt.

Sondervotum von drei Kommissionsmitgliedern

Auch die wichtige Frage nach der Verhältnismäßigkeit bejaht eine Mehrheit der Kommission. Für das Anliegen der Vergesellschaftung, also die „Beendigung privatnütziger Verwertung zur Aufhebung wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Macht“, gebe es keine Alternative, „die bei gleichem Ertrag für die Zwecke des Allgemeinwohls offensichtlich milder ist“.

Allerdings gibt es auch in dieser Frage ein Sondervotum von drei Kommissionsmitgliedern: Ob die Vergesellschaftung im konkreten Fall verhältnismäßig ist, könne „nach gegenwärtiger Erkenntnislage der Kommission nicht abschließend beantwortet werden“, argumentieren sie.

Das Gremium wurde vor mehr als einem Jahr vom damaligen rot-grün-roten Senat eingesetzt. Zuvor hatten bei einem Volksentscheid am 26. September 2021 59,1 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Enteignung von Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin gestimmt.

Die Mitglieder haben sich nicht nur mit rechtlichen, sondern auch mit finanziellen Fragen beschäftigt. Klar ist: Es muss Entschädigungen geben. Zur Frage, wie die Höhe zu ermitteln ist, gibt es keinen Konsens. Einigkeit herrscht allerdings in der Kommission darüber, dass eine Entschädigung unter dem Verkehrswert möglich ist.

Kontrovers diskutiert wurde in den vergangenen Monaten auch, welche Wohnungsunternehmen von einer Vergesellschaftung betroffen wären. An der von der Initiative „Deutsche Wohnen und Co. Enteignen“ vorgeschlagene Grenze von Beständen ab 3000 Wohneinheiten aufwärts gab es immer wieder Kritik. Diese sei willkürlich und verletze daher den Grundsatz auf Gleichbehandlung.

Diesem Argument widerspricht die Kommission einhellig: Es sei zulässig, „lediglich die Bestände derjenigen Wohnungsunternehmen einzubeziehen, die einen großen in Berlin belegenen Wohnungsbestand (3000 oder vergleichbar) bewirtschaften“, heißt es im Bericht. „Das Grundrecht auf Gleichbehandlung“ sei „nicht verletzt“, wenn nur große Wohnungsunternehmen vergesellschaftet werden.

Die schwarz-rote Koalition hat bereits angekündigt, zunächst kein Gesetz für die Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen voranzutreiben. Stattdessen wollen CDU und SPD ein Vergesellschaftungsrahmengesetz erarbeiten, das dann vom Bundesverfassungsgericht geprüft werden soll.

Wie reagieren Opposition, Initiative und die Wirtschaft?

„Das Ergebnis der Expertenkommission ändert nichts daran, dass Enteignungen dem Wirtschaftsstandort Berlin massiv schaden“, sagte IHK-Präsident Sebastian Stietzel. „Den politisch Verantwortlichen muss bewusst sein, dass bereits öffentliche Gedankenspiele zu Enteignungen schwerwiegende Konsequenzen für die Wirtschaft und den Investitionsstandort Berlin haben.“ Das gelte ausdrücklich auch für das von der Koalition angekündigte Vergesellschaftungsrahmengesetz. (mit dpa)