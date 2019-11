Laut Informationen des SPD-Abgeordneten Sven Kohlmeier muss die Deutsche Wohnen ein Rekordbußgeld wegen Verstößen gegen den Datenschutz zahlen.

Kohlmeier erklärte auf Twitter, das Wohnungsunternehmen müsse 14,5 Millionen Euro zahlen. Grundlage sei die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die Summe sei das zweithöchste Bußgeld, was jemals in Europa wegen Verstößen gegen den Datenschutz verhängt wurde.

Er schrieb dazu: „Das ist eine Ansage! Eine großartige Arbeit der Berliner Datenschutzbeauftragten & Team!“

Auf Tagesspiegel-Anfrage sagte eine Sprecherin der Deutsche Wohnen: „Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nichts dazu sagen. Werden per Pressemitteilung darauf reagieren.“ Die Berliner Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk war am Mittag nicht erreichbar. Sie hatte laut Tagesspiegel-Informationen schon vor einigen Wochen im Datenschussausschuss angekündigt, dass sie an einer Millionen-Strafe arbeite.

Sven Kohlmeier, Rechts- und Netzpolitikexperte seiner Fraktion, sagte dem Tagesspiegel: „Offenbar wirkt die Datenschutzgrundverordnung und wird gerade für große Unternehmen richtig teuer.“

Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte deutsche Wohnungsgesellschaft mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen besitzt etwa 163.000 Wohnungen und 2.600 Gewerbeimmobilien. Rund 111.000 Wohnungen befinden sich in Berlin.