Rund 7400 ukrainische Schüler in Berlin Bilanz der Bildungsverwaltung ein Jahr nach Kriegsbeginn

Ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs gehen 7373 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in Berlin zur Schule. Davon besuchen rund 4800 sogenannte Willkommensklassen, um zunächst Deutsch zu lernen, wie aus einer Mitteilung der Bildungsverwaltung vom Dienstag hervorgeht.

Seit Kriegsbeginn wurden demnach 85 pädagogische Fachkräfte aus der Ukraine als Lehrkräfte in Berlin eingestellt. „In den Berliner Kitas wurden mehr als 1400 schutzsuchende Kinder aus der Ukraine aufgenommen“, hieß es.

Insgesamt gibt es nach Behördenangaben derzeit mehr als 11.000 Schülerinnen und Schüler ohne Deutschkenntnisse in Willkommensklassen. Im vergangenen Jahr waren in Berlin deutlich mehr Flüchtlinge angekommen als in den Jahren zuvor.

Russland führt seit dem 24. Februar vergangenen Jahres einen Krieg gegen die Ukraine. Seit Kriegsbeginn registrierte das UN-Flüchtlingswerk UNHCR mehr als acht Millionen Ukraine-Flüchtlinge in Europa. Deutschland hat etwas mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine aufgenommen.

In Berlin leben ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskrieges etwa 60.000 Flüchtlinge aus der Ukraine. Fast 50.000 von ihnen hätten inzwischen einen Aufenthaltstitel, teilte Sozial- und Integrationssenatorin Katja Kipping (Linke) am Dienstag mit. Insgesamt habe Berlin als eine Art Drehkreuz 360.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge erstversorgt. Viele seien dann an andere Orte in Deutschland und Europa weitergereist.

Zum Jahrestag des Kriegsbeginns hat die Bildungsverwaltung allen Lehrkräften, die das Thema Ukrainekrieg im Unterricht aufgreifen wollen, eine aktuelle Materialsammlung zur Verfügung gestellt. Diese findet sich auf dem Bildungsserver Berlin-Brandenburg. (dpa/TSP)

