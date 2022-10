Satire-Demo in Berlin-Grunewald „Bademantel-Block“ soll Temperatur von Pools im Villenviertel kontrollieren

Mehrere Hundert Menschen wollen am späten Sonntagnachmittag in Berlin-Grunewald gegen steigende Preise und für mehr Umverteilung demonstrieren. Unter dem Titel „Punkrock und Poolparty im wohlstandsverwahrlosten Villenviertel“ wollen die „Autonomen Sozialarbeiter*innen“ vom selbsternannten „Quartiersmanagement Grunewald“ den sozialen Protest zu „den Profiteuren der Krise bringen“, wie es im Aufruf heißt.

Angekündigt sind rund 300 Teilnehmende. Ab 17 Uhr sollen Punkkonzerte und Redebeiträge am Hagenplatz den Menschen „einheizen“, ab 19 Uhr ist dann ein Lampionumzug vorgesehen, der sich mit Liedern und selbstgebastelten Laternen durch das Villenviertel rund um den Johannaplatz bewegt.

Dabei wolle man auch nach „Einsparpotentialen“ in der aktuellen Energiekrise Ausschau halten, erklären die Aktivist:inenn: „In diesem Kontext erwarten wir einen größeren Bademantel-Block, der unter dem Motto Poolkontrolle! die Einhaltung von Paragraph 4 der Kurzfristenergieversorgungssicherheitsmaßnahmenverordnung überprüfen wird“, sagte eine Sprecherin, die sich Frauke Geldher nennt. Die Verordnung untersagt das Beheizen von privaten Pools mit Gas.

„Zu Recht – schließlich bibbern die Menschen seit neuestem auch in den öffentlichen Schwimmbädern“, kommentiert Sprecherin Geldher. „Finden wir im Villenviertel einen heißen Pool, wird dieser im Sinne öffentlicher Poolparties umgehend kollektiviert.“ Und sie betont, dass auch die Bewohner:innen von Grunewald herzlich dazu eingeladen seien, sich der Demo anzuschließen.

An den Fahrradkorsos des „Quartiersmanagements Grunewald“ am 1. Mai hatten in den vergangenen Jahren jeweils mehrere Tausend Menschen teilgenommen. Aktuell geht die Initiative gerichtlich gegen Videoaufzeichnungen am Rande der Mai-Demo 2019 vor. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte entschieden, dass die Videoüberwachungen der Bundespolizei am Bahnhof Grunewald rechtmäßig waren.

