Nach heftigen Schneefällen in der Nacht sind Berlin und Brandenburg am Samstag unter einer dicken Schneedecke erwacht. Viele Berliner zog es am Morgen in die Parks und auf die Rodelpisten der Stadt. Etwa am Insulaner in Schöneberg warteten Eltern und Kinder in einer Schlange, um den Hügel zu erklimmen.

Die meisten Menschen gaben sich dabei Mühe, die Corona-Abstandsregeln zu wahren. Zu beobachten waren aber immer wieder auch Pulks und Trubel. Masken waren am Insulaner aber nur vereinzelt zu sehen. Auch am Brennerberg in Pankow tummelten sich Familien am Morgen dicht an dicht.

Auch am Brennerberg in Pankow tummeln sich die Menschen dicht an dicht. Foto: Alexander Fröhlich

Im Raum Berlin laufen die Menschen teilweise auf zehn Zentimetern Schnee, in Potsdam können es sogar elf Zentimeter sein, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstagmorgen sagte. Im Tiergarten war am Morgen eine Ski-Langläuferin unterwegs, auch das Brandenburger Tor und die Siegessäule sahen im Schnee nach Winterzauber aus.

Es ist verbreitet glatt, Autofahrer sollten vorsichtig sein. Auf den Straßen in Brandenburg haben Schnee und Glätte zu mehreren Verkehrsunfällen mit Verletzten geführt. Bis zum Samstagvormittag zählte die Polizei 21 witterungsbedingte Unfälle mit insgesamt vier Leichtverletzten. Die Lage sei noch verhältnismäßig ruhig, weil noch nicht all zu viele Autos auf den Straßen unterwegs seien, sagte ein Sprecher des Lagezentrums.

Der Schnee soll am Samstag im Laufe des Tages nach Süden abziehen. „Man muss aber mit ein paar Flocken rechnen“, sagte der Sprecher des DWD. Die Tagestemperaturen kommen nicht über zwei Grad hinaus, vielerorts herrscht Frost. In der Nacht stürzen die Temperaturen drastisch ab: Dann kann es bis auf minus acht, vielleicht sogar bis auf minus zehn Grad abkühlen.

Der Sonntag bleibt morgens noch teilweise neblig und bewölkt, im Tagesverlauf soll sich aber immer mehr die Sonne zeigen. Es bleibt trocken bei Temperaturen um den Gefrierpunkt herum. Auch in der Nacht zum Montag kann es wieder bis auf minus zehn Grad abkühlen. Erst mit Beginn der neuen Woche ist wieder mit etwas milderen Temperaturen zu rechnen. (mit dpa)