Bleibt Erdmann das Gesicht der GEW? Lehrergewerkschaft wählt neue Vorsitzende

Wie geht es weiter mit der Berliner GEW? Mit regelmäßigen Streiks protestiert die Bildungsgewerkschaft seit Monaten für bessere Arbeitsbedingungen, vor allem aber kleinere Klassen, und verursacht damit Unterrichtsausfälle. Erst Anfang Juni hat die Lehrergewerkschaft ihre Mitglieder dazu aufgerufen, ihre Arbeit erneut für drei Tage niederzulegen. Mehr als 2000 Lehrkräfte kamen dem nach, es war der vierzehnte Ausstand seit Streikbeginn 2021.

Welchen Kurs die Gewerkschaft in Zukunft einschlägt, hängt auch von der Wahl des neuen Landesvorstands ab. Am Dienstag und Mittwoch kommen die Landesdelegierten der GEW, welche die 30.000 Mitglieder der drittgrößten Berliner Gewerkschaft vertreten, dazu im Kino Kosmos zusammen. Die bisherigen Vorsitzenden Martina Regulin und Tom Erdmann stellen sich zur Wiederwahl. Während Regulin bisher ohne Gegenkandidatin antritt, wird Erdmann von dem Spandauer GEW-Funktionär Sven Dudkowiak herausgefordert.

Dudkowiak verrät nicht, warum er gegen Erdmann antritt

Die GEW wählt alle drei Jahre neue Vorsitzende. Die Statuten sehen vor, dass mindestens einer der beiden Vorsitze von einer Frau ausgefüllt wird. Dudkowiak kann also nur Erdmann, nicht Regulin herausfordern. Warum der Spandauer Lehrer antritt, will er auf Anfrage des Tagesspiegels nicht preisgeben.

Erdmann sowie GEW-Pressesprecher Markus Hanisch halten die Kampfkandidatur Dudkowiaks für einen normalen Vorgang. Erdmann begrüßt sie sogar: „Wir sind eine demokratische Institution. Dass sich mehrere Kandidaten bewerben, kann uns nur gut tun. Das stärkt die Debatte.“ Dass Dudkowiak bereits Anfang des Jahres seine Kandidatur angekündigt hat, sei zwar für die GEW ungewöhnlich. In seinen acht Jahren als Vorsitzender habe es aber auch schon andere Gegenkandidat:innen gegeben.

Sein politisches Kapital sieht Erdmann in seiner Erfahrung; er habe gute Netzwerke in alle bürgerlichen Parteien des Landes. Sollte er wiedergewählt werden, will der Neuköllner Lehrer die anhaltenden Warnstreiks fortführen. Zwar gebe es unter Mitgliedern Kritik – von beiden Seiten. Die einen forderten noch entschlosseneres Streiken, die anderen bemängelten die Unterrichtsausfälle ihrer Schüler. „Die Streikbeteiligung ist aber weiterhin ungebrochen hoch“, rechtfertigt Erdmann den von ihm mitverantworteten Kurs der GEW.

Erdmann sieht Polizeigewerkschaften als Vorbild

Neben den Warnstreiks will Erdmann zukünftig aber auch neue Akzente setzen. Mit Blick auf die aktuelle Verbeamtungswelle sagt er: „Ich möchte mehr verbeamtete Lehrer ansprechen.“ Es heiße oft, Beamte bräuchten keine Gewerkschaft. Erdmann sieht das anders: „Der Einfluss der Polizeigewerkschaft zeigt, dass auch Beamte von einer Gewerkschaft profitieren können.“

Auch für die in der Gewerkschaft organisierten Erzieher will Erdmann sich einsetzen. Aktuell ist eine Kampagne für einen Personalschlüssel in Kitas und Co. in Planung: Ein Erzieher solle maximal 15 Kinder betreuen müssen. Warnstreiks seien deswegen aber nicht angedacht. Erdmann spricht von einer „politischen Kampagne“. Es würden keine Tarifverträge gefordert.

In der GEW gärt es wegen möglicher Satzungsverstöße

Während Erdmann seine bisherige Amtszeit positiv bewertet und „optimistisch“ auf die Wahl blickt, stehen der Co-Vorsitzende und die GEW insgesamt auch in der Kritik. Das schlägt sich auch in der Tagesordnung der Delegiertenversammlung nieder.

Neben Anträgen zum geforderten Tarifvertrag Gesundheitsschutz, zu Teilzeitarbeit und dem Hochschulgesetz sollen auch die Arbeitsbedingungen des Vorstands diskutiert werden. So gärt es aktuell, weil die GEW sich zwar viele hauptamtliche Mitarbeiter im geschäftsführenden Vorstand leistet, jedoch versäumt hat, das in ihrer Satzung zu verankern.

Zusätzlich wird Erdmann vorgeworfen, dass er nicht genügend zwischen seinem Engagement für die Linken und seiner gewerkschaftlichen Arbeit trenne. Eine Tagesspiegel-Anfrage vom Freitag nach der konkreten Zahlen der Linke-Mitglieder unter den hauptamtlichen Mitarbeitern soll nicht vor Montagabend beantwortet werden. Ob Erdmann nach der Beantwortung der Anfrage noch im Amt ist, wird sich in den kommenden beiden Tagen zeigen.