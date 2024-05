Schwerer Unfall am Berliner Bahnhof Zoo Auto kracht in Kiosk und verletzt zwei Menschen

Ein Auto hat in der Nacht zum Sonntag am Bahnhof Zoologischer Garten in Charlottenburg zwei Menschen erfasst. Zwei Personen kamen verletzt ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr Berlin am Sonntag mitteilte. Das Auto kam demnach von der Straße ab, prallte gegen mehrere Schilder und am Ende gegen einen Mini-Markt.

Dabei stieß der Wagen frontal gegen einen Menschen auf einem E-Scooter und eine Person, die zu Fuß unterwegs war, wie es hieß. Wie ein Feuerwehrsprecher der „B.Z.“ sagte, handelt es sich bei den beiden Verletzten um den Autofahrer und eine Fußgängerin.

Am Bahnhof Zoologischer Garten war es Ende März bereits zu einem schweren Unfall gekommen: Ein junger Mann geriet mit seinem Auto auf den Gehweg und fuhr eine 17 Jahre alte Fußgängerin an. Sie landete dabei zuerst auf die Motorhaube des Autos und stürzte dann zu Boden. Die Jugendliche kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Der Autofahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. (dpa)