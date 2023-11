So schön fluffig In Kreuzberg gibt es jetzt japanische Soufflé-Pancakes

Im Kreuzberger Bergmannkiez gibt es viele Geschäfte, die zur Hälfte im Kellergeschoss liegen. Auch zu Möge Tee in der Bergmannstraße 110 führen ein paar Stufen herunter, bis man mitten im Café landet. Vor einem die Küche und gleichzeitig Theke, rechts daneben die Produkttafel. Ab da wird es etwas kompliziert – so viel Auswahl an japanischen und chinesischen Getränken sowie Desserts gibt es selten in kleinen Cafés in Berlin.

Und dann klingt alles auch noch so gut: kleine süße Klebreiskugeln, sogenannte Mochis, gefüllt mit Crème brûlée oder Matcha. Frappé mit Oreo oder Karamell. Kalte, grüne Tees mit Mango, Melone oder in vielen weiteren Variationen.

Das klingt nach dem Himmel auf Erden für alle, die es gern süß mögen und mal einen anderen Ort als das geliebte Kuchencafé um die Ecke besuchen möchten. Die wahre Attraktion ist allerdings etwas anderes: Hier gibt es Soufflé-Pancakes. Sie sind ungefähr vier Zentimeter hoch und damit deutlich dicker als gewöhnliche Pancakes.

Mit einem Preis von 7 Euro für zwei davon – inklusive Tiramisu-Topping zum Beispiel – sind sie für Berliner Verhältnisse recht erschwinglich für ein großes Dessert. Lediglich etwas Geduld muss man haben: 20 bis 30 Minuten kann es dauern, bis die Pancakes auf dem Tisch stehen, da sie frisch zubereitet werden.

Im Kontrast zu den kunterbunten Mochis und Tees ist das Café eher spartanisch eingerichtet und hat – abgesehen vom Menü –noch keine stark individuelle Note. Das soll sich für die drei kleinen Kellerräume aber noch ändern, sagt der Filialleiter. Ihm ist sehr wichtig, dass sein Laden als Café und nicht als klassischer Bubble Tea Store verstanden wird. Dafür werden die Mochis am Morgen hausgemacht und können auch schonmal vor Ladenschluss ausverkauft sein.

Wer sich selbst durch die Karte probieren möchte, kann das vor Ort oder auch bald über den Lieferdienst Wolt tun; die Leckereien kann man sich nämlich auch nach Hause schicken lassen.