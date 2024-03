Solidaritätsdemo mit Ex-RAF-Terroristin Großaufgebot der Berliner Polizei begleitet Protest in Berlin-Kreuzberg

Mit einem großen Aufgebot von mehr als 40 Mannschaftswagen ist die Berliner Polizei am Samstagabend am Kreuzberger Mariannenplatz präsent. Um 18 Uhr ist hier die Demonstration „Stoppt den Staatsterrorismus – Solidarität mit den Untergetauchten und Gefangenen“ gestartet.

Die Protestierenden wollen damit ihre Solidarität und Unterstützung für die verhaftete frühere RAF-Terroristin Daniela Klette sowie die untergetauchten Ex-RAF-Mitglieder Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub zeigen. An Pullovern mit Antifa-Logos und Buttons mit linken Parolen sind die sich langsam sammelnden Demonstranten leicht von den angesichts der hohen Polizeipräsenz irritierten Passanten unterscheidbar.

„Wir sind hier auch präsent, da wir denken, dass die RAF keine Verbrechen gegen die Arbeiterklasse begangen hat“, sagt eine ältere Frau, die versucht, die neue Ausgabe des „Spartakist“ zu verkaufen, einer Zeitung der trotzkistischen Organisation Spartakist-Arbeiterpartei Deutschlands. Mit den Parolen „Freiheit für Klette“, „A-Anti-Antikapitalista“ oder „129, das kennen wir schon, Feuer und Flamme der Repression“ illuminiert von Pyrotechnik, startet der Marsch.

Die Veranstaltung, zu der offiziell 300 Teilnehmer erwartet werden, wurde nach Angaben der Polizei von einer Privatperson angemeldet. Die Route soll über die Waldemarstraße, Luckauer Straße, Sebastianstraße und Prinzenstraße bis zur Rudi-Dutschke-Straße führen. In der Sebastianstraße ist am 26. Februar die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen worden. Sie hatte dort rund 20 Jahre lang in einer 40 Quadratmeter großen Wohnung unerkannt und ohne eigenen Mietvertrag gelebt.