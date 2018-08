Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) tritt zurück. Das sagte Gerber am Vormittag vor Journalisten in der Staatskanzlei in Potsdam. Die "erforderliche Kraft für das Amt und die hohe Arbeitsbelastung kann und will ich aus rein familiären Gründen nicht mehr aufbringen", erklärte Gerber.

Er wolle sich eine Beschäftigung suchen, die es ihm ermöglicht, sich flexibel um seine Familie kümmern zu können. Das Familienleben solle sich nicht mehr nach dem Amt richten - sondern anders herum. Er wolle sich aber nicht näher zu den familiären Angelegenheiten äußern.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte, nach den Gesprächen mit Gerber am Sonntag, habe dieser "die richtige Entscheidung aus Verantwortung für seine Familie und aus Verantwortung für das Amt des Wirtschaftsministers" getroffen. Aus Regierungskreisen ist von einer schweren Erkrankung eines Familienmitglieds die Rede.



Mit Gerber tritt ein Ur-Gestein brandenburgischer Politik ab. Gerber wurde 1967 in Preetz in Schleswig-Holstein geboren und hat Politikwissenschaften studiert. In Brandenburg begann er nach der Wiedervereinigung als Pressesprecher des SPD-Landesverbandes und der Landtagsfraktion. Der 51-Jährige diente den ersten Ministerpräsidenten Brandenburgs, Manfred Stolpe und Matthias Platzeck (SPD), war Chef der Staatskanzlei, ehe ihn Ministerpräsident Woidke nach der Landtagswahl 2014 zum Wirtschaftsminister machte. Als Mitarbeiter des Bundesparteivorstands war er auch am Wahlerfolg von Gerhard Schröder (SPD) beteiligt, der 1998 Bundeskanzler wurde.



Woidke wird wohl zwei Posten neu besetzen müssen

Für die rot-rote Regierung unter Woidke ist der Rücktritt ein schwerer Schlag. Damit werden Woidke und seine Koalition gleich zwei Kabinettsposten neu besetzen müssen, da auch der Rücktritt von Linke-Sozialministerin Diana Golze wegen des Lunapharm-Skandals als unausweichlich gilt. Bereits im September 2017 war bereits Brandenburgs Bildungsminister Günter Baaske (SPD) aus persönlichen Gründen zurückgetreten

Nun verliert Woidke mit Gerber in den Auseinandersetzungen um die Zukunft der Lausitzer Braunkohle einen wichtigen Wegbegleiter. "Wir stehen vor großen Herausforderungen", sagte Woidke mit Blick auf die neue Kohlekommission des Bundes.

Über einen Nachfolger für Gerber ist laut Woidke noch nicht entschieden worden. Gerber hat seinen Rücktritt zur nächsten Landtagssitzung am 19. September eingereicht und will bis dahin nur die wichtigsten Termin wahrnehmen. "Wir werden uns Zeit nehmen, um einen Nachfolger zu finden, der den Anforderungen gerecht wird", sagte der Regierungschef.