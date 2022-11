Staatsschutz ermittelt Unbekannte beschädigen Berliner Synagoge und stehlen Schriftrolle

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonnabend eine Synagoge in Berlin-Schönberg beschädigt. Wie die Berliner Polizei mitteilte, alarmierte ein Sicherheitsbeauftragter der Jüdischen Gemeinde zu Berlin die Beamten am Morgen in die Passauer Straße. Ein am Eingangsbereich der dortigen Synagoge beziehungsweise an der Haustür des dort lebenden Rabbiners befestigtes Holzkästchen sei geöffnet und die darin enthaltene Schriftrolle gestohlen worden. Das Holzkästchen gelte als Talisman, erklärte die Polizei.

Bereits gegen 3 Uhr in der Nacht hatte eine Passantin Einsatzkräfte zu der Synagoge alarmiert, weil sie eine beschädigte Türklingel und Unrat vor dem Eingangsbereich entdeckt hatte. Dabei hatten Beamte das Holzkästchen gefunden. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahls. (Tsp)

