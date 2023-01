Störaktion bei der Fashion Week in Berlin „Letzte Generation“ stürmt Laufsteg im Hotel Adlon

Zwei Klimaaktivistinnen der Gruppe „Letzte Generation“ sind am Mittwoch am Rande einer Modenschau im Rahmen der Berliner Fashion Week auf den Laufsteg gestürmt. Wie Videoaufnahmen zeigen, hielten sie dabei ein Banner in die Höhe, auf dem „Letzte Generation vor dem Kipppunkt“ steht.

Die Aktion fand nach Angaben der Gruppe im Hotel Adlon Kempinski in Berlin-Mitte statt. Dort soll die Designerin Anja Gockel gerade ihre Kreationen gezeigt haben. Nach eigenen Angaben wollten die beiden Aktivistinnen „mit dieser Störung zwischen Kleidern und Glamour die Aufmerksamkeit auf die harte Realität der außer Kontrolle geratenen Erderhitzung lenken.“

In einer Mitteilung erklärten die beiden, dass „die funkelnde Welt der Fashion Week im krassen Gegensatz zur kollabierenden Welt da draußen“ stehe. Während die Models in eleganten Kleidern über den Laufsteg schweben würden, würden Menschen jenseits der Luxushotels „unter den grausamen und unausweichlichen Folgen von 1,2 Grad globaler Erhitzung” leiden, hieß es weiter.

In Videos des Vorfalls ist zu sehen, wie die beiden Aktivistinnen von der Bühne geführt werden. Die Show wurde dem Vernehmen nach nach der Aktion fortgesetzt. Die Klimaaktivist:innen zitierten gar Designerin Anja Gockel selbst, die gesagt haben soll: „Die Demonstrantinnen dürfen gerne meine Stage nutzen für gute Zwecke.“ Die Aussage ließ sich bislang nicht verifizieren. Der Berliner Polizei war die Aktion bislang nicht bekannt, sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Die Berliner Fashion Week startete am Montag bereits mit einer Protestaktion: Die Aktivistengruppe „Yes Men“ führte die Branche mit der Ernennung einer Gewerkschaftlerin zur angeblichen Co-Chefin von Adidas an der Nase herum. Die diesjährige Fashion Week läuft noch bis zum 21. Januar.

