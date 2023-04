Streit in Johannisthal eskaliert Senior droht, Nachbarn zu erschießen – SEK-Einsatz in Berlin

Ein 85-Jähriger hat am späten Donnerstagabend einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) in Treptow-Köpenick ausgelöst. Zuvor soll der Mann wegen eines Streits gedroht haben, seinen Nachbarn zu erschießen, teilte die Berliner Polizei am Freitag mit.

Demnach war der 85-Jährige zunächst am Donnerstagvormittag nahe einer Bushaltestelle am Sterndamm in Johannisthal auf den 37-Jährigen und eine weitere Nachbarin getroffen. Das Duo habe den Senioren wegen einer vergangenen Streitigkeit zur Rede gestellt, teilte die Polizei mit. Im Laufe des Gesprächs habe dieser plötzlich eine Schreckschusswaffe gezogen und den 37-Jährigen damit bedroht.

Alarmierte Polizeikräfte beschlagnahmten die geladene Waffe und den sogenannten Kleinen Waffenschein, den der Mann mit sich führte.

Gegen 22.20 Uhr trafen die Nachbarn in der Springbornstraße dann erneut aufeinander. Wieder sei es zum Streit gekommen, bei dem der 85-Jährige nun damit gedroht habe, seinen Nachbarn mit einem Sturmgewehr zu erschießen, teilte die Polizei weiter mit.

Daraufhin drangen Kräfte des SEK in die Wohnung des Tatverdächtigen ein. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden weitere Waffen und Munition gefunden. Der 85-Jährige wurde anschließend am Ort entlassen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (Tsp)