Die Berliner Landesregierung hat am Dienstag die sogenannte 15-Kilometer-Regel beschlossen. Damit ist eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Bürger auf einen Radius von 15 Kilometern ab der Stadtgrenze gemeint.

Das Aufenthaltsverbot in weiter entfernten Gebieten tritt in Kraft, wenn die Inzidenz - das sind die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen - die Marke 200 überschreitet. Die Senatsverwaltung für Gesundheit muss das verkünden.

Aktuell steht Berlin laut offiziellen Zahlen bei einer Inzidenz von 199,9. Nach Tagesspiegel-Zahlen liegt die Stadt jedoch bereits bei einem Wert von 211,2. Frühestes tritt die Regel jedoch am Samstag in Kraft. Sie tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz sieben Tage lang unter 200 liegt.

Da der 15-Kilometer-Radius erst ab der Stadtgrenze gilt, betrifft es für Berliner nur Brandenburger Landesgebiet. Es gab Gespräche mit Brandenburg, wie die Regelungen umzusetzen sind. Diese Abstimmungen seien aber noch nicht beendet, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Dienstag.

Wer die 15-Kilometer-Regel missachtet, muss mit einem Bußgeld rechnen. Es wird stichprobenartige Kontrollen der Berliner Polizei geben, erklärt Kollatz. Das müsste aber in Brandenburg passieren, weil die Regel eben nur dort gilt. Konkreter wurde Kollatz nicht.

Auch Flugreisen sind verboten, wenn die Regel in Kraft tritt

Das Ziel der Regelung sei, die Zahl der Reisebewegungen zu verringern. "Jede Reise führt zu mehr Kontakten", sagt Kollatz. Die 15-Kilometer-Regel ist soll eine "zusätzliche Dämpfung sein.

Tritt die Regel in Kraft, sind Sport, individuelle Einkehr in Kirchen, private Treffen und Versammlungen und auch das Einkaufen außerhalb eines Radius von 15 Kilometer außerhalb der Stadtgrenze untersagt.

Auch Flugreisen sind dann von Berlin aus verboten - es sei denn, sie sind nötig um zur Arbeit, zu Verwaltungsterminen, oder zu einem Arzt zu gelangen, oder Angehörige zu pflegen.

Der genaue Beschluss wird in den kommenden Stunden ausformuliert. Am Freitag soll er im Amtsblatt veröffentlicht werden, ab Samstag könnte die Regel in Kraft treten - wenn die Inzidenz dann über 200 liegt.

In Brandenburg und anderen Bundesländern gilt die neue Regel schon. Für Bewohner von Brandenburger Corona-Hotspots sind touristische Reisen und Sport außerhalb eines Radius von 15 Kilometern um ihren Landkreis oder ihre kreisfreie Stadt seit Samstag untersagt.

Das gilt auch hier bei mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Der Weg zur Arbeit, Einkäufe und Arztbesuche bleiben erlaubt. Bei den Ausnahmen hat sich der Berliner Senat an der Brandenburger Regel orientiert.