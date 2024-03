Suche nach RAF-Terroristen Staub und Garweg geht weiter Polizei durchsucht Wohnung in Studentenwohnheim in Berlin-Friedrichshain

Erneut ist es in Berlin-Friedrichshain zu einem Einsatz des Sondereinsatzkommandos der niedersächsischen Polizei gekommen. Eine Sprecherin des Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen bestätigte auf Nachfrage, dass in der Nacht zu Dienstag eine Wohnung in einem Studentenwohnheim am Franz-Mehring-Platz durchsucht wurde. Zuerst hatten „B.Z.“ und „Berliner Morgenpost“ berichtet.

Nach Angaben der Sprecherin stand der Einsatz im Zusammenhang mit der Fahndung nach den beiden gesuchten früheren RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub. In der Wohnung seien zwei Personen angetroffen worden, deren Identitäten festgestellt wurden, sagte die Sprecherin weiter. Anschließend wurden beide Personen wieder entlassen. Festnahmen habe es nicht gegeben. Der Einsatz sei inzwischen abgeschlossen, hieß es am Dienstagmorgen.

Zudem war die Polizei am Montagabend weiter in der Grünberger Straße, ebenfalls in Friedrichshain, im Einsatz. Dort war bereits am Sonntagabend eine Wohnung durchsucht worden. Es fänden weiterhin Einsatzmaßnahmen statt, sagte die LKA-Sprecherin. In welcher Art wollte sie nicht ausführen.