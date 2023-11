Tagesspiegel unterstützt Bedürftige Weihnachtsaktion „Menschen helfen!“ geht in die nächste Runde

Das E-Mail-Postfach des Tagesspiegel-Spendenvereins ist voll: Für die 31. Spendenrunde von „Menschen helfen!“ haben sich wieder etliche soziale Träger aus Berlin und Brandenburg beworben. Die Jury des Spendenvereins dieser Zeitung sichtet jetzt die Eingänge, damit wir vorbildhafte, verlässliche und wirklich bedürftige Initiativen bedenken. Schon jetzt können Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf das Spendenkonto unserer Weihnachtsaktion 2023/24 spenden.

Wie immer greifen wir bei „Menschen helfen!“ die aktuellen gesellschaftlichen Notstände auf, über die wir im Jahresverlauf viel berichtet haben. Auch infolge der Pandemie wollen wir den Kindern in Not und ihren Familien helfen. Die Fälle häuslicher Gewalt gegen Frauen haben, wie berichtet, zugenommen, auch dies ist ein Schwerpunkt bei der aktuellen Weihnachtsaktion. Zudem wird der Betreuungs- und Unterstützungsbedarf bei den Jugendprojekten größer, was beispielsweise Themen wie Gewaltprävention und Integration betrifft.

Bei „Menschen helfen!“ 2023/24 wollen wir zudem in der alternden Stadt Berlin mit ihrer auf dem Kopf stehenden Alterspyramide Rentnerinnen und Rentner unterstützen, damit sie Isolation, Einsamkeit und Krankheiten zum Lebensende hin leichter bewältigen können. Traditionell unterstützen unsere Leserinnen und Leser gern auch immer Hilfen für obdachlose Menschen.

Spendenjury prüft akribisch

Entsprechende Bewerbungen, vor allem um Sachmittel, von Ehrenamtsgruppen und freien Trägern, Wohlfahrtsverbänden, Vereinen, gemeinnützige Gesellschaften und anderen soziale Organisationen sowie Dachverbänden prüfen wir in der Jury jetzt detailliert. Welche Bedarfe und Innovatives gilt es im Sozialwesen in Berlin und Brandenburg zu fördern? Zudem bitten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, auch auf unser „Menschen helfen!“-Konto zu spenden, weil wir, eingespielt mit der Deutschen Welthungerhilfe, Projekte der Entwicklungszusammenarbeit im Ausland stärken wollen. Dabei geht es aktuell um die Förderung von Projekten zu Bekämpfung der Fluchtursachen, etwa in Afrika.

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung Der Tagesspiegel unterstützt seit 31 Jahren soziale Vereine und Projekte. Wir bitten um Spenden: Empfänger: Spendenaktion Der Tagesspiegel e.V.

Stichwort: „Menschen helfen!“ - Berliner Sparkasse

IBAN: DE43 1005 0000 0250 0309 42 BIC: BELADEBE Die Spendenquittungen verschicken wir nach der Geldübergabe bei der Spendengala im Tagesspiegel im Frühjahr 2024 Schritt für Schritt.

Welche mildtätigen und gemeinnützigen Projekte wir für die 31. Weihnachtsspendenaktion des Tagesspiegels ausgewählt haben, erfahren Sie dann dank unserer Spendenserie zu „Menschen helfen!“, die vom 11. bis 22. Dezember auf den Serienseiten im Regionalteil erscheint. Zuvor werden wir in einem Bilanztext darüber informieren, was Ihre Spenden aus der Jubiläumsaktion zum 30. Bestehen der Tagesspiegel-Weihnachtsaktion schon so alles bewirken konnten.

In diesem Frühjahr begingen Mitglieder des Tagesspiegel-Spendenvereins bei der Spendengala im Verlag das 30-jährige Bestehen der Tagesspiegel-Weihnachtsaktion. © David Heerde/David Heerde

Wie berichtet, konnten wir im Frühjahr 2023 rund eine Million Euro Spendengelder zugunsten von sozialen Projekten vor allem in Berlin und Brandenburg, aber auch für die Ukraine ausschütten. Seit der ersten großen Weihnachtsaktion vor 31 Jahren konnten wir dank Ihres Engagements, liebe Leserinnen und Leser, seit der Gründung bereits rund zehn Millionen Euro zugunsten von Menschen in Not zur Verfügung stellen.

Dabei hat sich in all den Jahrzehnten bewährt, dass wir unsere Hilfe über Vereine und Verbände leisten. So haben wir im Anschluss eine bessere Kontrolle darüber, wie die Spenden verwendet wurden. Zudem gibt es Synergieeffekte. Und wenn eine Initiative an nur eine Person gekoppelt ist, kann dies auch bei Krankheit oder ähnlichem zu Ausfällen führen.

Wir finanzieren Sachkosten oder Miete

In der Regel unterstützt der Tagesspiegel-Spendenverein dank der Spenden unserer Leser:innen die sozialen Träger zum Beispiel mit Miete, Spielmaterial, Einrichtungsgegenständen, technischem Zubehör sowie Teilnehmergebühren für Fortbildungen im Sozialwesen. In Ausnahmefällen können auch Personalkosten getragen werden.

Die Tagesspiegel-Spendenaktion gibt es seit 31 Jahren. Sie ist in der Medienlandschaft in ihrer Breite und Intensität bundesweit einmalig, dies brachte ihr bei den Sozialsenatorinnen und -senatoren Berlins in der Vergangenheit immer wieder großes Lob ein. „Menschen helfen!“ wurde zudem mehrfach ausgezeichnet, etwa mit dem Unternehmerpreis für den dahinter stehenden Verlag. Getragen wird sie von dafür auch ehrenamtlich aktiven Mitarbeitenden aus Redaktion und Verlag.

Sonderaktionen nach Katastrophen oder Kriegen

Der Tagesspiegel-Spendenverein stemmt mit seinen drei federführenden Mitarbeiterinnen aus der Regional-Redaktion, dem Vertrieb/Marketing im Verlag und einer freien Mitarbeiterin neben der traditionellen Weihnachtsaktion immer wieder aktuelle Hilfsaktionen, wenn Kriege, Krisen oder Naturkatastrophen Menschen in Not und Gefahr bringen. Dies war zuletzt beispielsweise beim Angriffskrieg auf die Ukraine, bei Erdbeben in Asien, früher auch beim Tsunami der Fall.

Immer wieder beeindruckt uns dabei die Hilfsbereitschaft unserer Leserinnen und Leser. Denn sie bringen teils über ihre Geldüberweisungen hinaus sogar persönlich Spenden bei den Vereinen vorbei, etwa Kleidung oder Möbel oder Kinderwägen.

Das Spendenkonto für „Menschen helfen!“ 2023/24 bleibt bis zum Frühjahr für die aktuelle Aktion geöffnet, dann machen wir Kassensturz und legen fest, wer wie viel bekommt, um möglichst effektiv unterstützen zu können. Die Spendenfeier im Verlag am Askanischen Platz ist immer ein erhebender Termin, für alle Beteiligten.