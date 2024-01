Tatverdächtige meldet sich bei Polizei Familie in Berlin verfolgt und Kind behindertenfeindlich beleidigt

Kurze Zeit, nachdem die Berliner Polizei am Montagvormittag eine Öffentlichkeitsfahndung nach einer Frau wegen des Verdachts der Volksverhetzung veröffentlicht hat, konnte die Gesuchte gefunden werden.

Die 69-Jährige sei gegen 13.20 Uhr bei einem Polizeiabschnitt erschienen, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Ihre Identität sei festgestellt worden.

Die Frau steht im Verdacht, eine Familie vor einem Jahr – am 26. Januar 2023 gegen 14 Uhr – am Markt am Breslauer Platz in Friedenau verfolgt zu haben. Sie soll sich bedrohend und verächtlich sowie behindertenfeindlich gegenüber einem kleinen Kind geäußert haben. Die Ermittlungen des Staatsschutzes dauern an. (Tsp)