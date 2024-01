Tausende fordern klimagerechte Agrarpolitik in Berlin Großdemo „Wir haben es satt“ auf dem Weg zum Kanzleramt

Mehrere tausend Menschen demonstrieren am Sonnabend in Berlin für klimagerechtere Anbaumethoden und eine Ernährungswende. Unter dem Titel „Wir haben Agrarindustrie satt!“ sind zehntausend Teilnehmende angemeldet. Am Samstagvormittag überreichten Landwirte dem Agrarminister Cem Özdemir eine Protestnote am Rande des Agrarministergipfels. Die Demo findet seit einigen Jahren immer zum Auftakt der Landwirtschaftsmesse „Internationale Grüne Woche“ in Berlin statt.

Gegen 12 Uhr formierten sich die Demonstrant:innen vor der SPD-Zentrale im Willy-Brandt-Haus zu einer Auftaktkundgebung, um sich für eine klimagerechte Landwirtschaft auszusprechen. „Eine bäuerliche und ökologischere Landwirtschaft ist die richtige Antwort auf Klimakrise, Artensterben und Hunger in der Welt – nicht Gentechnik, Patente und Glyphosat!“, heißt es im Aufruf der Demonstration. Unter anderem Luisa Neubauer von „Fridays for Future“, Jörg-Andreas Krüger vom Naturschutzbund (Nabu) und Greenpeace-Vorstand Martin Kaiser stehen auf der Liste der Rednerinnen und Redner. Die Polizei spricht von einer Teilnehmer:innenzahl „im unteren vierstelligen Bereich“.

Eine ökologische Politik wird es nie mit rechter Politik geben, sondern immer nur gegen rechte Politik. Luisa Neubauer von Fridays for Future

„Wir haben nicht die Wahl zwischen ein bisschen und ein bisschen viel ökologischer Politik, sondern zwischen ökologischer Politik und ökologischem Zusammenbruch“, sagt Luisa Neubauer von Fridays for Future bei der Kundgebung. „Wir sind auch heute hier, weil wir wissen: Eine ökologische Politik wird es nie mit rechter Politik geben, sondern immer nur gegen rechte Politik“

Viele Teilnehmende tragen Bienen- oder Kuhkostüme, auch Fahnen von Umweltschutzorganisationen wie dem Nabu oder dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sind zu sehen. Inmitten der Demo findet man unter anderem ein riesiges aufgeblasenes Huhn und einen mehrere Meter langen Regenwurm sowie mehrere Dutzend Traktoren. Viele Demonstrant:innen tragen Plakate mit Sprüchen wie „Bleibt uns vom Acker“, „Genfood? Nein danke“, „Ich glaube es hackt“ oder „Nein zur Massentierhaltung“.

Weiter soll der Demozug durch das Regierungsviertel, am Bundestag vorbei, zum Kanzleramt ziehen. Ab 14.15 Uhr ist dort die Abschlusskundgebung geplant. Im Anschluss an die Kundgebung soll ein „Fest der Agrarwende“ an der Heinrich-Böll-Stiftung in der Schumannstraße stattfinden.

Protestnote an Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir

Bereits um 7 Uhr starteten diverse Zubringerdemonstrationen mit Traktoren unter anderem in Blankenfelde, an der Domäne Dahlem und in Mahlsdorf. Auf dem Weg zogen die Trecker von Jungbäuer:innen und Landwirten auch beim Agrarministergipfel vorbei, der am Rande der „Grünen Woche“ auf dem Messegelände stattfindet, und überreichten Agrarminister Cem Özdemir eine Protestnote.

Auf dem Weg zur Großdemo „Wir haben Agrarindustrie satt“ wird Agrarminister Cem Özdemir von Landwirten eine Protestnote übergeben. © dpa/Monika Skolimowska

In seiner Ansprache an die Landwirte sagte Özdemir: „Ich war jetzt bei einigen Protestveranstaltungen. Die Forderungen, die ich hier höre, passen im Wesentlichen zum Programm meines Ministeriums. Das ist nicht auf allen Bauernkundgebungen so. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die bei den anderen Protesten sind deutlich mehr.“ Die Frage, um die es im Superwahljahr gehe, so Özdemir weiter, sei nicht, „wie kriegen wir diese Republik nach links, sondern wie verhindern wir, dass sie nach rechts abdriftet“.

Dabei warnte Özdemir auch vor rechten Tendenzen in der Gesellschaft: „Was wir brauchen, ist eine Agrarwende und keine Entsolidarisierung mit internationalen Landwirten“. Er höre bei Bauernprotesten immer mehr rechte Parolen. „Das ist aber Gott sei Dank nicht die Mehrheit der Landwirte“.

Zu den Forderungen des Demobündnisses zählen eine finanzielle Unterstützung der Regierung für den klimagerechten Umbau der Tierhaltung, der Abbau klimaschädlicher Subventionen, faire Preise für Erzeuger:innen und strengere Regeln für den Einsatz von Pestiziden und Gentechnik. Parallel distanziert sich das Bündnis schon im Aufruf von Rassismus, rechter Hetze und Umsturzfantasien.

Organisiert wird die „Wir haben Agrarindustrie satt“-Demonstration von der Kampagne „Meine Landwirtschaft“, ein Bündnis vor allem von Bio-Bäuer:innen, Nichtregierungsorganisationen und Umweltschutzverbänden.