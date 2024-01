Technisches Hilfswerk speist Strom ein Berliner Klinik kämpft mit Stromproblemen – Rettungsstelle wieder in Betrieb

Nach Problemen mit der Stromversorgung im Vivantes-Klinikum in Berlin-Neukölln hat die dortige Rettungsstelle den Normalbetrieb wieder aufgenommen. Das teilte Vivantes-Sprecher Christoph Lang am Sonntagvormittag mit.

Demnach hatte bereits in der Nacht zum Samstag, 20. Januar, eine schadhafte Ringleitung einen kurzfristigen Stromausfall in einigen Teilen des Klinikums verursacht. „Als vorsorgliche Sicherheitsmaßnahme wurden die betroffenen Gebäude daraufhin am späten Samstagabend vom regulären Stromnetz abgekoppelt“, erklärte Lang.

Bis zur Behebung des Leitungsfehlers sollen die betroffenen Häuser im südlichen Bereich des Klinik-Campus, in denen Vivantes zufolge rund 230 Patientinnen und Patienten untergebracht sind, durch externe Aggregate mit Strom versorgt werden.

Die Rettungsstelle des Klinikums hatte bis Sonntagmorgen vorsorglich keine neuen Patientinnen und Patienten mehr aufgenommen. Die Berliner Feuerwehr sei darüber informiert worden, in der Nacht keine Rettungswagen nach Neukölln zu schicken. Im Laufe des Vormittags sei das Klinikum aber wieder zum Normalbetrieb übergegangen, sagte Lang. Die Stromversorgung sei inzwischen stabil.

THW hilft mit Notstromaggregaten

Wegen der Stromprobleme war ab Samstagabend auch das Technische Hilfswerk (THW) vor Ort im Einsatz, wie Pressesprecherin Barbara Schwarzwälder dem Tagesspiegel auf Nachfrage sagte. „Mit mobilen Stromerzeugern helfen wir dabei, zu garantieren, dass die Stromerzeugung gewährleistet ist.“ Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

In der Nacht waren 15 Kräfte des THW vor Ort. © Jan Holste

15 Einsatzkräfte aus drei Ortsverbänden – in Neukölln, Marzahn und Steglitz-Zehlendorf – waren der Sprecherin zufolge gegen Mitternacht noch vor Ort. Aus drei Notstromaggregaten wurde Strom ins Krankenhaus eingespeist, wie auch Vivantes-Sprecher Christoph Lang bestätigte.

Die Reparatur der schadhaften Leitung, mit der bereits eine Firma beauftragt worden sei, werde voraussichtlich noch einige Tage in Anspruch nehmen, sagte Lang. In der Zwischenzeit würden die betroffenen Häuser weiter über Aggregate versorgt.

Ziel sei es nun, die Aggregate des THW schnellstmöglich durch die eines privaten Anbieters zu ersetzen. Bis dahin bitte der Klinikkonzern Anwohnerinnen und Anwohner der Zadekstraße um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen durch die Stromaggregate, hieß es. Der Sprecher erklärte, dass die Aggregate laut werden könnten.

In den betroffenen Häusern sei unter anderen die Psychiatrie-Station untergebracht, sagte Lang. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen.