Erst seit wenigen Wochen spielt die Berliner Volksbühne wieder Theater – nun solidarisieren sich Künstler dort mit den Streikenden in den Vivantes-Kliniken und der Charité. Für Dienstag lädt die „Berliner Krankenhausbewegung“ zu einer Pressekonferenz in den Grünen Salon der Volksbühne: Die Aktion werde auch vom Intendanten, René Pollesch, unterstützt.

Pflegekräfte, Hebammen, medizinisch-technische Assistenten sowie Küchen- und Reinigungspersonal befinden sich seit Monaten in einem Tarifstreit. Die in Verdi organisierten Beschäftigten der landeseigenen Kliniken, also den Vivantes-Häusern und der Universitätsklinik, fordern verbindliche Personalquoten in der Pflege. In den Vivantes-Tochterfirmen solle zudem der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVÖD) eingeführt werden.

Die Gewerkschaft hatte im Mai öffentlich neue Personalquoten in einem „Entlastungstarifvertrag“ gefordert. Pflegekräfte berichteten seitdem von der Personalnot im Stationsalltag. Nach einem 100-Tage-Ultimatum rief Verdi zum unbefristeten Ausstand auf. Der Pflegestreik läuft seit dem 9. September.

Streikdemonstration vor dem Charité-Campus in Berlin-Mitte. Paul Zinken/dpa

Der Vivantes-Vorstand appellierte an den rot-rot-grünen Senat, Gelder für nötige Investitionen in die alten Gebäude freizugeben. Dann, so auch SPD-Wahlsiegerin Franziska Giffey vor einigen Tagen, könnten womöglich Mittel für das Personal gewonnen werden. Wie berichtet, veröffentlichten die Krankenhausleiter folgende Zahlen: Die Verdi-Forderung zöge an der Universitätsklinik in drei Jahren 1200 zusätzliche Vollzeit-Pflegekräfte nach sich, im größeren Vivantes-Konzern sogar 2800. Beide Klinikvorstände erklärten, so viel Fachpersonal gebe es auf dem Arbeitsmarkt nicht.

Lesen Sie mehr zum Kampf im Gesundheitswesen bei Tagesspiegel Plus:

Die Gespräche mit der Charité seien gut vorangeschritten, hatten die Verdi-Verhandler vergangene Woche mitgeteilt, in den Vivantes-Kliniken liege man noch deutlich auseinander. Dort, im Tarifkonflikt um die Vivantes-Tochterfirmen, soll nun Matthias Platzeck als „Moderator“ helfen.

Der Brandenburger Ex-Ministerpräsident und SPD-Politiker ist also offiziell kein Schlichter. Das will die Gewerkschaft nicht, weil Streiks während einer Schlichtung üblicherweise ausgesetzt werden müssen. Das erste Gespräch zwischen Vivantes-Vorstand, Verdi und Platzeck beginnt noch diesen Montag.

René Pollesch ist in diesem Jahr Intendant an der Volksbühne geworden. Das Theater wiedereröffnete im September. Die Pandemie hatte alle Theater stark getroffen.