Trotz Protest der Anwohner Größter Weihnachtsmarkt Berlins soll an Frankfurter Allee stehen

Der „Weihnachtszauber“, der größte und älteste Weihnachtsmarkt Berlins, soll an der Frankfurter Allee Ecke Buchberger Straße aufgebaut werden. Das hat die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am Donnerstagabend offiziell bekannt gegeben.

Der „Weihnachtszauber“ fand jahrelang am Alexanderplatz statt und ist bei Anwohnenden nicht sonderlich beliebt. „Es gibt nur eine zentrale Musikanlage“, teilte Stadtrat Martin Schaefer (CDU) während der BVV am Donnerstag mit. Das mache es einfacher, bei Beschwerden wegen Lärmbelästigung sofort eingreifen zu können.

Die Anwohnenden wurden zu einen Gespräch mit dem Bezirksamt eingeladen. Bereits während der Planung hatte es Beschwerden gegeben. So richtig freut sich anscheinend niemand über den „Weihnachtszauber“ vor der Tür, der ja auch Riesenräder, Glühweinstände und andere Attraktionen mit sich bringt.

Wir Anwohner sind unglaublich schockiert. Anwohner aus der Albert-Hößler-Straße

„Wir Anwohner sind unglaublich schockiert“, schreibt mir ein Anwohner aus der Albert-Hößler-Straße „Wir müssen wohl bis Ende des Jahres erheblich um unsere Wohnqualität bangen, ganz abgesehen von den bleibenden Schäden an der Begrünung.“ Die massenhaft aufgestellten Halteverbotsschilder würden die ohnehin schon schwierige Parkplatzsuche zusätzlich erschweren.

Der Anwohnenden berichtet, dass für den Weihnachtsmarkt Bäume abgeholzt werden und schickte demensprechende Fotos. „Hier waren zahlreiche Vögel und Eichhörnchen zu Hause.“

In der Albert-Hößler-Straße gibt es rund 700 Wohnungen, viele Kinder- und Schlafzimmer gehen in Richtung Straße hinaus. „Bei einem Weihnachtsrummel bis 21.00 bzw. 22.00 Uhr täglich tun mir echt die Familien mit Kindern besonders leid, wenn die Wilde Maus direkt am Kinderzimmer vorbeirauscht“, so der Anwohner.

