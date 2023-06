Um Personen oder Fahrrad mitzunehmen Grüne schlagen Deutschlandticket-Upgrade für Berlin und Brandenburg vor

Vor dem am Montag stattfindenden Bahngipfel Berlin und Brandenburg fordern die Grünen-Fraktionen beider Bundesländer einen ergänzenden VBB-Fahrschein als Erweiterung zum Deutschlandticket. Das geht aus einem Positionspapier der Fraktionen hervor, das dem Tagesspiegel vorliegt. Zuerst hatte der „rbb“ berichtet.

Der VBB-Fahrschein soll zwölf Euro kosten und Deutschlandticketinhaber dazu berechtigten, bis zu vier andere Personen oder ein Fahrrad im öffentlichen Nahverkehr mitzunehmen. Als Orientierung nennen die Politiker die Mitnahmeoptionen der VBB-Umweltkarte, mit der Erwachsene und bis zu drei Kinder am Wochenende und an Feiertagen sowie eingeschränkt auch unter der Woche mitfahren können. Das neue Zusatzticket soll dem Wunsch der Grünen nach als Abo verkauft werden und monatlich kündbar sein.

Wir erwarten vom Bund und Volker Wissing schnelle Verbesserungen beim Deutschlandticket für Familien und ein bundesweit einheitliches Semesterticket auf Basis des Deutschlandtickets. Oda Hassepaß, verkehrspolitische Sprecherin der Berliner Grünen-Fraktion

Die Grünen fordern darüber hinaus ein bundesweites Sozialticket für 29 Euro. „Wir wollen das Deutschlandticket für bestimmte Gruppen wie Studierende, Schüler*innen und finanziell Bedürftige auf 29 Euro ermäßigen“, sagte Clemens Rostock, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Brandenburgischen Landtag. Die Metropolregion Berlin-Brandenburg brauche zudem dringend einen großen Wurf in der Bahnpolitik und dafür belastbare Finanzierungszusagen für den Infrastrukturausbau, sagte er weiter.

Oda Hassepaß, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen Fraktion in Berlin, ergänzte: „Wir erwarten vom Bund und Volker Wissing schnelle Verbesserungen beim Deutschlandticket für Familien und ein bundesweit einheitliches Semesterticket auf Basis des Deutschlandtickets.“ Solange das nicht vorliege, sei Schwarz-Rot in Berlin in der Pflicht, mit Brandenburg Lösungen abzustimmen.

Am Montag kommen Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zum zweiten Bahngipfel ihrer beiden Länder zusammen, um über die Weiterentwicklung der Schieneninfrastruktur in der Metropolregion zu sprechen.