Union-Profis lesen Kindern vor Bundesligist besucht Weihnachtsmarkt der Berliner Stadtmission

Sie müssen morgens oft ohne ausreichend Frühstück zur Schule, sie bekommen sehr wenige Geschenke an Weihnachten, sie leiden unter ihrer Situation: Viele Kinder kommen aus mittellosen Haushalten, für sie veranstaltet die Stadtmissionsgemeinde in der Frankfurter Allee am Montag, 12. Dezember, von 15 bis 18 Uhr, einen Adventsmarkt in der Frankfurter Allee 96, 10247 Berlin (zweiter Hinterhof, nahe U- und S-Bahn Frankfurter Allee).

Ein Markt mit besonderer Attraktion, erklärt die Stadtmission in einer Pressemitteilung: Mehrere Spieler des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union werden kommen, sie wollen diesen Markt und die Kinder unterstützen. Sie werden mit ihnen spielen, Büchsen werfen und aus Büchern vorlesen. Und im Gemeindesaal findet mit den Fußball-Profis ein so genannter „Spinnenfußball“ statt.

Jost Berchner von der Gemeinde Frankfurter Allee sagt: „Wir haben vor allem Kinder aus sozial schwachen und zugewanderten Familien eingeladen, um mit ihnen einen schönen Nachmittag zu verbringen.“ Es wird frische Waffeln geben und Würstchen und Käse vom Grill. An einem Büchertisch können die Kleinen zugreifen.

Am Ende bekommt jedes Kind ein Geschenk

Außerdem gibt es eine Bastelstraße, auf der Kinder kleine Präsente fertigen können. Am Ende bekommt jedes Kind eine Box mit einem Geschenk. Der 1. FC Union hatte 2016 über die Union-Stiftung „UNION VEREINT. Schulter an Schulter“ Kontakt zur Berliner Stadtmission bekommen. Die ist nicht bloß in der Obdachlosen- und Kältehilfe aktiv, sondern auch in vielen weiteren Bereichen.

Die Mitarbeiter helfen straffällig gewordenen Menschen beim Wiedereingliedern, betreuen Seniorinnen und Senioren, kümmern sich in Kindergärten, Gemeinden und dem Winterspielplatz um Kinder, Teenager und deren Eltern. „Wir freuen uns sehr über den ehrenamtlichen Einsatz der Unionspieler“, sagt Stadtmissions-Direktor Christian Ceconi.

