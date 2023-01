Verdacht auf Salmonellen Berliner Gewürzhändlerin muss tonnenweise Pfeffer zurückrufen

Eine in Berlin ansässige Gewürzherstellerin und -händlerin muss Gewürzmischungen zurückrufen, weil sie mit Salmonellen belastet sein könnten. Das entschied das Verwaltungsgericht Berlin mit einer Eilentscheidung.

Die Firma hatte im Juni 2022 insgesamt 13 Tonnen Schwarzen Pfeffers über Hamburg und ein Außenlager in Bremen. Ein Salmonellentest zeigte ein negatives Ergebnis. Das Unternehmen verarbeitete drei Tonnen im eigenen Werk in Berlin und verkaufte neun weitere Tonnen an eine Geschäftskundin.

Steinchen und Äste im Pfeffer

Bereits zu diesem Zeitpunkt gab es Qualitätsprobleme. Die Geschäftskundin reklamierte die Ware, die Importeurin musste die Pfefferkörner nachreinigen, um Äste, Steinchen und andere Verunreinigungen zu entfernen.

Im Dezember 2022 wurden beide Produkte, also das der Importeurin und das der Kundin, positiv auf Salmonellen getestet. Das Bezirksamt Reinickendorf stellte daraufhin Ware sicher. Die Importeurin ging gerichtlich dagegen vor, der Antrag scheiterte jedoch. Gegen den Beschluss kann beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Beschwerde eingelegt werden.

Zur Startseite