Verfahren um Milliardenausschreibung Richterin will Lösungen im Berliner S-Bahn-Streit vorschlagen

Die Zukunft der milliardenschweren Ausschreibung der Berliner S-Bahn bleibt auch nach einem Tag Verhandlung offen. Das Kammergericht hält die wichtigsten vom Unternehmen Alstom vorgebrachten Rügen zwar für begründet. Ein Teil der Rügen sei aber unzulässig, weil Fristen abgelaufen seien.

Durch eine intensive rechtliche Würdigung der eigentlich unzulässigen Rügen bei der Verhandlung am Freitag wollte die Vorsitzende Richterin Cornelia Holldorf den möglichen späteren Vorwurf ausräumen, festgelegt gewesen zu sein. Holldorf erarbeitet nun Lösungsvorschläge, wie das Land Berlin die wenigen Risiken im Verfahren beseitigen kann. Damit waren am Nachmittag beide Seiten einverstanden.

Fünf Stunden verhandelte der Vergabesenat des Kammergerichts über die Beschwerde des französischen Konzerns Alstom gegen die Ausschreibung des Auftrags durch das Land Berlin. Es geht um einen Auftrag von bis zu elf Milliarden Euro, nämlich die Lieferung von bis zu 1400 Waggons und den Betrieb von zwei der drei Teilnetze der S-Bahn für 15 Jahre. Wegen des Rechtsstreits konnte Berlin noch keinen Zuschlag erteilen, eigentlich sollte dies schon vor drei Jahren geschehen.

Richterin äußert Bedenken an der Konstruktion der Ausschreibung

Alstom hatte die Beschwerde mit 26 einzelnen Rügen damit begründet, dass die Ausschreibung die Deutsche Bahn bevorzuge. Die Vergabekammer des Landes Berlin hatte die Beschwerde zurückgewiesen, gegen diesen Beschluss wehrt sich Alstom vor dem Kammergericht.

Richterin Holldorf hatte zu Beginn der Verhandlung grundsätzliche Bedenken an der Konstruktion der Ausschreibung geäußert. Diese erlaubte eine komplizierte Kombination von Einzel-, Kombinations- und auch Gesamtangeboten, insgesamt neun Kombinationen. „Wir können die Wirtschaftlichkeit des Gesamtangebots nicht feststellen.“ Und es gebe deshalb „ein Restrisiko, dass ein unwirtschaftliches Gesamtangebot“ den Zuschlag bekomme.

In den ersten drei Stunden musste nahezu ausschließlich der Anwalt des Landes Berlin reden, es entstand der Eindruck, dass Berlin mit der Ausschreibung Probleme hat. Dies änderte sich nach der Pause völlig. Nach der Feststellung, dass die beiden ersten Rügen unzulässig sind, geriet Alstom in die Defensive, nun musste sich die Riege der Alstom-Anwälte verteidigen.

Schließlich unterbrach die Richterin die Verhandlung und forderte die Anwälte auf, sich mit ihren Mandanten zu besprechen. Offenbar wollte Holldorf eine schnelle Entscheidung fällen.

Das Trio aus Bahn, Siemens und Stadler hat einen großen Vorteil

Die Bahn hatte 2021 ein Konsortium mit den beiden Fahrzeugherstellern Siemens und Stadler gebildet. Diese bauten für die S-Bahn zuletzt die neuen Züge der Baureihe 483/484, die seit drei Jahren in Berlin unterwegs sind. Das Trio hat deshalb einen Riesenvorteil gegenüber der Konkurrenz: Für die Ausschreibung muss kein neues Fahrzeug mehr konstruiert werden, es kann unverändert angeboten werden. Experten schätzen den Kostenvorteil auf eine halbe Milliarde Euro. Und: Alstom hat keinen Partner, der den Betrieb übernehmen würde.

Das Kammergericht hielt zunächst die Bahn auch in mehreren anderen Punkten in der Ausschreibung für bevorzugt. So könne die Bahn als bisheriger Monopolist die bestehenden Werkstätten weiter nutzen. Dies sei ein Vorteil für eine Partei, kritisierte Holldorf, der nicht finanziell ausgeglichen werde in der Ausschreibung. Aber auch diese Rüge kippte sie nach der Pause als unzulässig.

Auch bei den Kosten der Gleisanschlüsse seien die Vorteile der Bahn nicht ausgeglichen. Das gesamte Netz gehört der Bahn. Auch hier hätte das Bestandsunternehmen Vorteile, so das Gericht. Welche Bedeutung das Gericht dieser begründeten und zulässigen Rüge letztlich beimisst, blieb offen.

Auch die vierte von Alstom vorgebrachte Rüge zum Zugbeeinflussungssystem ZBS hielt Holldorf für begründet. Dieses stammt vom Konkurrenten Siemens, der sich in der Ausschreibung mit der Bahn verbündet hat. Da das Land Berlin in der Ausschreibung hier aber Zugeständnisse gemacht habe, sei Alstom hier nicht benachteiligt. Prozessbeobachter hielten es für denkbar, dass das Gericht in Punkt 3 bei den Gleisanschlüssen auf Zugeständnisse wie bei Punkt 4 wartet – dann könnte die gesamte Ausschreibung rechtlich in Ordnung sein.

Die fünfte wichtige Rüge, dass ein Gemeinschaftsunternehmen grundsätzlich Vorteile habe, stellte das Gericht gleich zu Beginn zurück. Das könne schlicht noch nicht bewertet werden, sagte Holldorf. „Diese Rüge könnte interessant werden, wenn wir wissen, dass ein Gemeinschaftsunternehmen sich beteiligt. Das wissen wir aber noch nicht.“ Denn offiziell ist nicht bekannt, dass sich das Bahnkonsortium um den Auftrag beworben hat – Ausschreibungen sind geheim, es darf nicht offiziell bestätigt werden, wer sich beteiligt.

Holldorf hatte zu Beginn der Verhandlung ausdrücklich den Aufwand gewürdigt, den die Länder Berlin und Brandenburg bei der Ausschreibung betrieben haben. Sie seien wirklich um ein korrektes Verfahren bemüht, so das Gericht. Diese unscheinbare Bemerkung sollte letztlich wegweisend sein.