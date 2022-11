Verkehr in Berlin-Neukölln Warum die Gerlinger Straße vorerst kein Tempo 30 bekommt

Anwohner:innen der Gerlinger Straße im Ortsteil Buckow am südlichen Berliner Stadtrand haben sich nach Angaben der SPD-Abgeordneten Nina Lerch über eine starke Lärmbelästigung durch den Autoverkehr beklagt. Insbesondere nachts würden rund um die Kreuzung Drusenheimer Weg Autofahrer:innen häufig zu schnell fahren.

In einer Anfrage an den Senat erkundigte sich Lerch deshalb, ob etwa eine Umwidmung des Teilstückes rund um den Drusenheimer Weg zur Tempo-30-Zone möglich sei, um den Verkehrslärm zu reduzieren. Staatssekretärin Meike Niedbal antwortete ihr, dass der Abschnitt der Gerlinger Straße Teil des sogenannten „übergeordneten Straßennetzes“ Berlins sei – was die Einrichtung einer Tempo-30-Zone nicht möglich mache.

Und da hier Busse der BVG verkehren würden, sei eine Umwidmung in das sogenannte Straßennebennetz „derzeit nicht zu erwarten“. Bislang hätten auch noch keine Anwohner:innen eine Geschwindigkeitbeschränkung gefordert.

Allerdings könne womöglich der vom Senat beschlossene „Lärmaktionsplan Berlin 2019 bis 2023“ Abhilfe schaffen, kündigt Niedbal an: Dabei sollen berlinweit Tempo-30-Zonen eingerichtet werden, um den Geräuschpegel für Anwohnende zu reduzieren.

Als erster Schritt werde ein Konzept für nächtliche Tempo-30-Zonen in Hauptverkehrsstraßen entwickelt, später solle das dann auch auf tagsüber ausgeweitet werden. Dazu sollen berlinweit die Hauptstraßen untersucht werden. Bei dieser Untersuchung könnte dann womöglich auch die Gerlinger Straße berücksichtigt werden.

Offen bleibt allerdings, insbesondere mit Blick auf die beklagten rasenden Autofahrer:innen, wie eine mögliche Tempo-30-Zone dann durchgesetzt werden soll – wenn sich, wie von Lerch beschrieben, aktuell Autofahrer:innen zum Teil auch nicht an die Tempo-50-Beschränkung halten würden.

