Bauarbeiten an der Berliner U-Bahn U-Bahnhof Grenzallee ist jetzt barrierefrei

Nach rund zwei Jahren hat die BVG vergangene Woche die Bauarbeiten am U-Bahnhof Grenzallee in Berlin-Neukölln für beendet erklärt. Mit dem neu installierten Aufzug ist der Bahnhof an der Bahnlinie 7 jetzt auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, schwerem Gepäck oder etwa Kinderwägen leichter zu erreichen.

Insgesamt 2,2 Millionen Euro hat die BVG nach eigenen Angaben in den Bau investiert. Damit gilt der Bahnhof jetzt als barrierefrei: Wie berichtet, waren bereits vor einigen Monaten die Leitstreifen für Sehbehinderte erneuert worden. Außerdem sei der Bodenbelag neu geschliffen und damit rutschsicher(er) gemacht worden, hieß es.

Eigentlich wollte der Berliner Senat bereits bis zum Jahr 2020 alle Berliner Bahnhöfe barrierefrei umbauen. Das Projekt stockt - einige Bahnhöfe sollen jetzt erst bis 2027 fertig gestellt werden. Für Menschen mit Gehbehinderungen bedeutet das oft große Umwege oder schlicht die Unmöglichkeit, bestimmte Orte bequem z erreichen.

