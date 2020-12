Auf dem heimischen Sofa fläzen, die Füße auf den Tisch legen und ganz nebenbei die Geschicke eines Bezirks lenken? Für die Mitglieder der zwölf Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) könnte das bald Realität werden. Nachdem sie zuletzt in Turnhallen oder sogar – wie in Friedrichshain-Kreuzberg der Fall – bei klirrender Kälte auf Fußballplätzen getagt hatten, um die Abstandsvorgaben einzuhalten, winken nun digitale BVV-Sitzungen.

Ein entsprechender Entwurf zur Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes liegt dem Tagesspiegel vor. Er soll am Dienstag im Senat und später im Abgeordnetenhaus beschlossen werden. In Kraft treten könnte das von der Innenverwaltung erarbeitete Gesetz Anfang 2021.

Wichtigste Regelung des seit Ausbruch der Pandemie von den Bezirken sehnlichst erwarteten Entwurfs: Sitzungen der Bezirksverordneten sollen künftig per Video-, die der Ausschüsse sogar per Audiokonferenz stattfinden können. Voraussetzung für beide Lösungen ist, dass „außergewöhnliche Gefahren für Leib, Leben oder Gesundheit der Mitglieder der BVV“ bestehen und durch das digitale Format abgewendet werden können.

Darüber, ob eine Sitzung analog oder digital stattfinden soll, entscheidet dem Entwurf zufolge der Vorstand der BVV im Einvernehmen mit dem Ältestenrat. Im Fall einer digitalen Tagung soll die Öffentlichkeit durch ein Live-Übertragung der Video- oder Audiokonferenz hergestellt werden.

Während der Kern des Entwurfs in den Bezirken auf positive Resonanz trifft – Reinickendorf hat im November bereits eine BVV-Sitzung online abgehalten, kommenden Mittwoch folgt die nächste –, ist die technische Umsetzung unklar. Pankows Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) sprach mit Blick auf die Durchführung von Abstimmungen im digitalen Format gar von einem „Pferdefuß“.

Die technischen Voraussetzungen für rechtssichere Abstimmungen fehlen

Diese müssten in der Konferenz auf ein Minimum reduziert werden, weil technische Voraussetzungen für rechtssichere Abstimmungen fehlen. Der namentliche Aufruf aller Verordneten ist möglich, dauert aber zu lange. In Reinickendorf gaben die Abgeordneten Zeichen per Tastatur – auch das nahm viel Zeit in Anspruch.

Um eine digitale BVV abhalten zu können, müsse das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) auch ein digitales Abstimmsystem aufsetzen, sagte Michael van der Meer (Linke), Vorsteher der Pankower BVV. „Auf dem freien Markt gibt es durchaus Angebote, zum Beispiel OpenSlides“, sagte van der Meer. „Für eine solche oder vergleichbare Lösung will ich mich einsetzen. Noch habe ich sie aber nicht, nicht mal in Aussicht“, sagt er weiter.

Marlene Heihsel (FDP), Mitglied der BVV Friedrichshain-Kreuzberg und von Beginn an Befürworterin der Videokonferenzen, zeigte sich ebenfalls enttäuscht vom Gesetzentwurf. Solange entsprechende Abstimmungsmöglichkeiten fehlten, könnten digitale Sitzungen die analogen nicht ersetzen, erklärte Heihsel.

Der Entwurf selbst trifft lediglich Aussagen zur Durchführung geheimer Abstimmungen oder Ernennungen. Diese „können im schriftlichen Verfahren durchgeführt werden“, sprich per Briefwahl.

Klar ist: Das Vorgehen in den Bezirken lässt sich nicht aufs Abgeordnetenhaus übertragen. Der Wissenschaftliche Parlamentsdienst hat digitalen Sitzungen und Abstimmungen eine Absage erteilt. Auch die Grünen ließen die Forderungen fallen und öffneten sich für eine Absenkung der Grenze zur Beschlussfähigkeit des Parlaments. Sie soll am kommenden Donnerstag per Verfassungsänderung beschlossen werden.