Die Deutsche Bahn schränkt ihr Angebot an Call-a-Bike-Rädern in Berlin wegen Vandalismusschäden ein. „Die Bike-Sharing-Räder der Stadt sind aktuell von einer anhaltenden Welle von Vandalismus betroffen“, teilte das Unternehmen in einer Nachricht an Kunden mit, die dem Tagesspiegel vorliegt.

„Ein Teil unserer Fahrradflotte ist deshalb derzeit nicht nutzbar, sodass weniger fahrtüchtige Call a Bikes zur Verfügung stehen.“ Einige Stationen seien aus diesen Gründen vorübergehend leergeräumt und deaktiviert worden. Auch könne es passieren, dass in der App Fahrräder angezeigt würden, die sich nicht finden ließen, hieß es.

Die Räder würden „mit Gewalt geöffnet, teils zerstört und anschließend geklaut“, schrieb das Unternehmen an seine Kunden. Wer ein beschädigtes Rad sehe, solle die Firma informieren und beim Beobachten von Vandalismus die Polizei rufen, forderte die Bahn ihre Kunden auf.

Eine Sprecherin der Bahn bestätigte die Meldung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Seit Anfang April sei das Problem vor allem in Berlin „sehr spürbar“ - obwohl die Bahn die Schlösser an den Hinterrädern erst im Winter erneuert hatte.

Bei anderen Leihrad-Firmen hingegen ist das Problem in Berlin derzeit nicht akut.

„Wir sind immer mal wieder von Vandalismus betroffen, können aber keine ,Welle' oder sonstige Auffälligkeiten in letzter Zeit beobachten“, teilte eine Sprecherin des Verleihers Nextbike, der rund 3000 Räder in der Hauptstadt anbietet, mit. Beschädigungen müsse man leider einkalkulieren.

Auch die 2800 E-Bikes des Anbieters Tier werden aktuell nicht auffällig oft beschädigt, wie ein Sprecher mitteilte. Von Vandalismus seien generell alle Fahrzeugtypen betroffen, darunter auch die E-Tretroller. Allein in Köln wurden im Rhein bereits Hunderte versenkte E-Tretroller gefunden. Dort hatten Täter im März außerdem Hunderte Schlösser von Leihrädern des Betreibers Nextbike zerstört. (mit dpa)