Von Frauke Ludowig bis Sven Marquardt Diese Promis saßen bei der Berliner Fashion Week in der ersten Reihe

In der vergangenen Woche war in Berlin Fashion Week. Während viele Designer und Modehäuser mit ihren Entwürfen überzeugen, erzeugen andere eher wegen ihres „Star“-Aufgebots Aufmerksamkeit. Dieses sitzt standesgemäß in der sogenannten Frontrow – der ersten Reihe direkt am Rand des Laufstegs.

Es handelt sich dabei um kein traditionelles Phänomen: Vor nicht allzu langer Zeit waren es eher die geneigte Kundin und die Fachpresse, die die Mode aus nächster Nähe bewundern durften. Seit die Marken sich aber offenbar um ihre Relevanz sorgen müssen, setzen sie Promis in die erste Reihe. Und die sollen den Anschein erwecken, dass sie ganz großartig finden, was sie sehen.

In Mailand, New York, London und Paris, wo die Luxusunternehmen sitzen, lassen sich die Promis diese Zuneigung fürstlich bezahlen: Rund 100.000 Dollar soll Sängerin Rihanna 2012 für den Besuch einer Chanel-Show erhalten haben, Kolleginnen wie Beyoncé, Gwyneth Paltrow, Blake Lively oder Anne Hathaway dürften da nicht viel schlechter wegkommen. In der Zwischenzeit hat sich aus diesem „dabei gesehen werden, wie man zusieht“ sogar ein eigener Berufszweig entwickelt: Für viele Influencer ist es das Hauptgeschäft, in ersten Reihen zu sitzen.

Dorothee Bär und Christiane Arp bei der Marina Hoermanseder Fashion Show Haus Zenner. © IMAGO/Eventpress/IMAGO/Eventpress Kochan

In Berlin geht es etwas schlichter zu, aber auch hier gilt die Faustregel: je größer und kommerziell erfolgreicher das Unternehmen, desto illustrer die Gästeliste. Bei Marc Cain etwa saßen die Fernsehpersönlichkeiten Frauke Ludowig, Jana Ina und Giovanni Zarrella sowie Bruce Darnell in der ersten Reihe, bei der österreichischen Designerin Marina Hoermanseder die CSU Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär, „GZSZ“-Schauspielerin Sıla Şahin-Radlinger und die Vorsitzende des „Fashion Council Germany“ Christiane Arp.

Bei den etwas jugendlicheren Brands Namilia, Richert Beil, SF1OG oder Haderlump wurden die Gäste entsprechend geladen: Neben vielen Dragqueens und Reality-TV-Teilnehmern waren unter anderem Berghain-Türsteher Sven Marquardt oder Model Stefanie Giesinger häufiger gesehene Gäste.