Wenn Familienmitglieder krank sind Woche der pflegenden Angehörigen in Berlin startet

Mehr als 85 Prozent der Berlinerinnen und Berliner mit Pflegebedarf können weiter zu Hause leben. Möglich machen dies rund 200.000 pflegende Angehörige, Freunde und Nachbarn. Vom 25. Mai bis zum 1. Juni ist ihnen die Woche der pflegenden Angehörigen gewidmet. Sie soll den Einsatz würdigen und den Pflegenden Rat, Entlastung und Anerkennung bieten.

Die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege hat gemeinsam mit sozialen Trägern und Institutionen ein Programm mit vielen Veranstaltungen rund um Sorge und Selbst-Fürsorge aufgelegt.

Unter der Schirmherrschaft des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner sollen die „herausragenden Leistungen von pflegenden Angehörigen in der Langzeitpflege geehrt, Informations- und Austauschformate geboten und kleine Auszeiten vom Pflegealltag ermöglicht werden“.

Markt der Möglichkeiten im Berliner Rathaus

So soll es unter anderem eine Ehrengala mit Verleihung der „Berliner Pflegebären“ geben. Viel Service rund um die häusliche Pflege bietet ein „Markt der Möglichkeiten“ im Berliner Rathaus am Sonnabend, 25. Mai 2024. Austausch und Freude soll eine Dampferfahrt mit der „MS Phantasia“ am 28. Mai bieten.

Politisch wird das Thema mit einem „Pflegepolitischen Dialog“ im Abgeordnetenhaus am 30. Mai betrachtet. Und bei einem Fest der Kulturen im „bebop“ am 31. Mai sollen pflegende Angehörige den Kopf frei von Sorgen bekommen, denn oft gehen sie über eigene Grenzen, erhalten aber auch viel Dankbarkeit von starken Menschen mit Erkrankung, nach Unfall oder mit Behinderung und viel Lebensmut zurück.

Woche der pflegenden Angehörigen Alle Infos, viel Service, das Progamm in den Bezirken und auch Tickets für besondere Events (meist bis drei Tage vorher erhältlich) hier: www.woche-der-pflegenden-angehoerigen.de.



Die Fachstelle für pflegende Angehörige ist in der Schenkendorfstraße 7, 10965 Berlin, Telefon 030-695 988 97. Die E-Mail-Adresse: info@woche-der-pflegenden-angehoerigen.de. Und die Website lautet www.angehoerigenpflege.berlin.

Für junge Menschen, die beispielsweise früh erkrankte Eltern oder Partner pflegen, ist das Young-Carer-Zirkus-Festival im Zirkus Cabuwazi Treptow zum Finale der Woche am 1. Juni gedacht. Die überwiegende Mehrzahl der Angebote ist unentgeltlich.

Das Programm der Woche für pflegende Angehörige

Das Programm in gedruckter Fassung ist beispielsweise in der Fachstelle für pflegende Angehörige (Schenkendorfstraße 7, 10965 Berlin, Telefon 030-695 988 97), in allen Pflegestützpunkten und Kontaktstellen Pflegeengagement erhältlich. Online ist es unter www.woche-der-pflegenden-angehoerigen.de einzusehen.

In Berlin und Brandenburg leisten die 200.000 pflegenden Angehörigen, Zahl steigend, oft im Stillen viel und entlasten zudem die sozialen Systeme und Kassen.