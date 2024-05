Wer hat diese Frau gesehen? 23-Jährige vermisst – Berliner Polizei bittet um Mithilfe

Mit einem Foto bittet die Berliner Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Frau. Wie die Behörde mitteilte, wird die 23-jährige Jasmin Lengert aus dem Ortsteil Falkenhagener Feld seit Samstag, 4. Mai 2024, vermisst. Nach bisherigen Ermittlungen verließ sie gegen 16 Uhr ihre Wohnanschrift im Salchendorfer Weg und kehrte nicht zurück. Die junge Frau führt den Polizeiangaben zufolge keine Personalpapiere und auch kein Handy mit sich. Sie ist räumlich nicht orientiert und hat einen „leicht taumelnden Gang“.

Die Polizei beschreibt sie wie folgt: Die 23-Jährige ist 1,63 Meter groß, hat eine kräftige Statur und lange dunkelblonde Haare, die vermutlich zum Zopf geflochten sind. Sie trägt ein schwarzes T-Shirt der Marke Adidas mit weißen Streifen an den Ärmeln, eine dunkelblaue Jeans und Badesandalen der Marke Fila.

Wer sie seit dem vergangenen Samstag gesehen hat oder weiß, wo sie sich derzeit befindet, kann sich an die Polizeidirektion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 unter der Rufnummer (030) 4664-271100 oder per E-Mail an Dir2K1DD@polizei.berlin.de wenden. Auch jede andere Polizeidienststelle und die Internetwache der Polizei Berlin nehmen Hinweise entgegen. (Tsp)