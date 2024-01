„Widerwärtiger Zustand“ entsetzt Polizeipräsidentin Berliner Einsatzkräfte erhalten schimmlige Brötchen an Silvester

Einsatzkräfte der Berliner Polizei haben an Silvester verschimmelte Lebensmittel als Teil ihrer vorgesehenen Verpflegung erhalten. Am Dienstag gab die Polizei weitere Hintergründe zu dem Vorfall bekannt, der bereits an Neujahr von einer Sprecherin bestätigt wurde.

Demnach waren die Brötchen mit verschimmelten Belägen Teil eines Lunchpakets, das die Einsatzkräfte neben einer warmen Mahlzeit am 31. Dezember erhielten. Die Speisen sollen von einer Berliner Cateringfirma zubereitet und zwischen 10 und 12 Uhr an die Polizei ausgeliefert worden sein.

„Polizeipräsidentin Slowik war bereits in der Silvesternacht entsetzt über den widerwärtigen Zustand von Teilen der Versorgung und bedauert den Vorfall sehr“, heißt es in der Mitteilung am Dienstag. Die Cateringfirma sei um eine Stellungnahme gebeten worden, die jedoch bislang nicht eingegangen sei. Es sollen auch rechtliche Konsequenzen geprüft werden.

In sozialen Medien kursierten bereits am Abend des 31. Dezembers von Polizeibeamten aufgenommene Videos, die mit schimmligem Gemüse belegte Brötchen zeigen. „Das ist ekelhaft“, sagt einer der Anwesenden darin.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Auf X hatte auch der Berliner Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Bodo Pfalzgraf, seinen Unmut geäußert. „Einsatzkräfte haben das als respektlos empfunden“, sagte Pfalzgraf. „Die Fehlersuche läuft. Wir werden alles tun, damit es schnell eine Regelung mit Qualitätskontrollen gibt.“

Unter den Beiträgen empören sich viele. „Das ist richtig erbärmlich“, schreibt eine Nutzerin auf X. „Die Polizei muss dort unter Lebensgefahr in den Einsatz und bekommt nicht mal vernünftiges Essen.“

Auskünfte darüber, wie viele Einsatzkräfte die verdorbene Brötchen erhalten haben, seien noch nicht möglich, teilte die Berliner Polizei mit. Einige Einheiten hätten statt der Lunchpakete ein weiteres Mal Warmverpflegung erhalten.

Polizeikräfte, die kein Lunchpaket erhalten haben oder es nicht verzehren konnten, sollen eine Aufwandsentschädigung erhalten. Über mögliche Erkrankungen von Dienstkräften sei derzeit laut Mitteilung nichts bekannt.