Zahlen auch in Brandenburg gestiegen Arbeitslosenquote in Berlin steigt auf fast zehn Prozent

Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin ist im Januar im Vergleich zum Vormonat um 10.136 auf 200.954 Menschen gestiegen. Die Quote sei um 0,5 Punkte auf 9,7 Prozent nach oben gegangen, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit. Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres stieg die Zahl der Arbeitslosen um 17.435 und die Quote um 0,6 Punkte.

In Brandenburg ist die Zahl im Januar ebenfalls gestiegen – im Vergleich zum Dezember um 5373 auf 84.818 Menschen, um 0,4 Punkte auf 6,4 Prozent. Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres stieg die Zahl der Arbeitslosen um 3426, die Quote um 0,3 Punkte.

Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Daten zurück, die bis zum 15. Januar vorlagen. „Wir haben zum Jahresstart einen üblichen Aufwuchs an Arbeitslosen in Berlin und Brandenburg zu verzeichnen“, erklärte die Regionaldirektion. (dpa)