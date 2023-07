Der Geschmack der Türkei und Kurdistans Warum Fladenbrot ein Stück Heimat ist – und wo es in Berlin das beste gibt

Die besten Stullen machen die Deutschen. Es lässt sich darüber streiten, ob es am guten Pumpernickel liegt oder der vielfältigen Auswahl an Aufstrichen und Belag. Aber das beste Brot, jedenfalls in Berlin, kommt aus der Türkei und Kurdistan. Frisches, warmes Brot, das beim Abreißen die nötige Festigkeit hat, beim Reinbeißen weich genug ist und beim Zerkauen im richtigen Moment die mehlige Note freilässt.